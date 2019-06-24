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Gazişehir Gaziantep Sissoko ile prensipte anlaştı
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP SİSSOKO İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Gazişehir Gaziantep Sissoko ile prensipte anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Malili ön libero Abdoulwahid Sissoko ile prensip anlaşmasına vardı.

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Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temasa geçti.

Son olarak Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da görev yapan 29 yaşındaki Malili ön libero Sissoko ile görüşen kulüp yöneticileri, bu futbolcuyla prensipte anlaştı.

Gazişehir Gaziantep, kısa süre içerisinde Sissoko ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Sissoko, Akhisarspor'da geçen sezon 32 maçta 2 bin 759 dakika süre alarak, takımda en fazla sahada kalan futbolcu olmuştu. 
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