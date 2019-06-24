Göztepe'den savunmaya takviye

Göztepe Spor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Veli Çetin, Beşiktaş altyapısında forma giydikten sonra 2013 yılında Menemenspor ile profesyonel futbol hayatına başladı. Takip eden 6 sezonda da İzmir ekibinin formasını terleten Veli burada 201 maça çıkarken bu maçlarda 26 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Veli'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."