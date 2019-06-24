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Göztepe'den savunmaya takviye
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GÖZTEPE'DEN SAVUNMAYA TAKVİYE

Göztepe'den savunmaya takviye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Menemenspor'da forma giyen stoper Veli Çetin ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Göztepe Spor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Veli Çetin, Beşiktaş altyapısında forma giydikten sonra 2013 yılında Menemenspor ile profesyonel futbol hayatına başladı. Takip eden 6 sezonda da İzmir ekibinin formasını terleten Veli burada 201 maça çıkarken bu maçlarda 26 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Veli'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
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