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Emre Belözoğlu gün sayıyor
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EMRE BELÖZOĞLU GÜN SAYIYOR

Emre Belözoğlu gün sayıyor

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.

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Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.  

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