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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu
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BEŞİKTAŞ'IN KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayacak.

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Nevzat Demir Tesisleri’ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Siyah Beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri’nde çalışacak.

İlk etap çalışmasını 22 Temmuz'a kadar burada yapacak olan Beşiktaş, 25 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek ve 4 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.

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