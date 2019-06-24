Galatasaray’da Diagne bekleyişi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin transferinin sonuçlanmasını bekliyor.

Senegalli golcünün satışının bu hafta sonuna kadar resmiyet kazanması bekleniyor.

Sarı kırmızılılar, Al Nasr kulübünün 12 milyon euro’luk teklifini 15 milyon euro’ya çıkarmaya çalışıyor.

Yönetim, Mbaye Diagne'nin satışından sonra transfer listesinde bulunan futbolcular için resmi girişimlere başlayacak.

Galatasaray'ın hedefindeki ilk isim Ever Banega.

Sevilla ile pazarlık masasına oturacak olan sarı kırmızılılar, Diagne'den gelecek paranın bir kısmını Arjantinli yıldızın bonservisine verecek.

Sarı kırmızılı ekip, Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç ve İstikbal Mobilya Kayserisporlu Deniz Türüç için de girişimde bulunacak.

Yönetim, tercihini Galatasaray'dan yana kullanan Kosovalı golcü için Karadeniz temsilcisinin cevabını bekliyor.

Vedat Muriç gibi Deniz Türüç de kulübünün onay vermesini bekliyor.

