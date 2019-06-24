Galatasaray'da yabancı kontenjanı sorunu

Sarı Kırmızılı takımın kadrosunda, şu anda 12 yabancı oyuncu bulunuyor. Galatasaray’ın yeni yabancı oyuncu alabilmesi için kontenjan sorununu da çözmesi gerekiyor.

Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, 14 yabancı kontenjanını dolduruyor.

Fatih Terim, geleceğe yönelik olarak alınan 18 yaşındaki Ozornwafor’u kampta yeterli bulmazsa kiralanmasını isteyecek.

Nijeryalı kiralansa dahi yabancı kontenjanında sadece 1 boş yer kalıyor. Galatasaray, kalan 1 yabancı kontentenjanını da Ever Banega ile doldurmak istiyor.

Takımda yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne, Belhanda, Mariano ve Nagatoma'ya gelecek yüksek teklifleri değerlendirecek.

Ayrıca Kostas Mitroglou ile de yolların ayrılması bekleniyor.