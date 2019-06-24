﻿
Galatasaray'da yabancı kontenjanı sorunu
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'DA YABANCI KONTENJANI SORUNU

Galatasaray'da yabancı kontenjanı sorunu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yabancı kontenjanını açmaya çalışıyor.

226 Okunma
 

Sarı Kırmızılı takımın kadrosunda, şu anda 12 yabancı oyuncu bulunuyor. Galatasaray’ın yeni yabancı oyuncu alabilmesi için kontenjan sorununu da çözmesi gerekiyor.

Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, 14 yabancı kontenjanını dolduruyor.

Fatih Terim, geleceğe yönelik olarak alınan 18 yaşındaki Ozornwafor’u kampta yeterli bulmazsa kiralanmasını isteyecek.

Nijeryalı kiralansa dahi yabancı kontenjanında sadece 1 boş yer kalıyor. Galatasaray, kalan 1 yabancı kontentenjanını da Ever Banega ile doldurmak istiyor.

Takımda yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne, Belhanda, Mariano ve Nagatoma'ya gelecek yüksek teklifleri değerlendirecek.

Ayrıca Kostas Mitroglou ile de yolların ayrılması bekleniyor.

ETİKETLER #Galatasaray
Mehmet Yiğiner açıkladı: Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye satıldı mı?
Galatasaray’da Diagne bekleyişi
3
Mehmet Yiğiner, Altay'ın bonservis bedelini açıkladı!
TFF ve Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Al Shabab'tan Mbaye Diagne açıklaması
Galatasaray, Vedat Muriç ile yıllık ücrette anlaştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿