Fenerbahçe, Roma ile anlaşmaya yakın

Deneyimli sol bek ile anlaşan sarı lacivertliler, İtalyan ekibi ile de 3 milyon euronun altında bir bedelde söz kesmeye yakın.

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sırp futbolcu ile 2+1 yıllığına anlaşan sarı lacivertliler, Roma ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Inter ve Napoli de Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. 33 yaşındaki futbolcu için kapıyı 4 milyon eurodan açan Roma, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı pazarlıklar sonrasında 3 milyona kadar indi.

Sarı lacivertliler bu rakamı biraz daha aşağı çekmek istiyor.

Kolarov'un İtalya'da başka bir kulüpte oynamak istememesi ve Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşması da sarı lacivertli ekibin elini güçlendiriyor.

Deneyimli sol bek, anlaşma sağlanamazsa başka bir kulübe gitmeyeceğini de takımına iletti.

Fenerbahçe ile Roma arasındaki görüşmelerin olumlu sürdüğü ve tarafların önümüzdeki süreçte el sıkışması bekleniyor.