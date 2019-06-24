Mehmet Yiğiner, Altay'ın bonservis bedelini açıkladı!

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kaleci Altay Bayındır’ın satılma ihtimalini ve gelecek sezon öncesi takımın son durumunu değerlendirdi.

“Altay için 3 milyon avro istiyoruz”

Başarılı kaleci Altay Bayındır için 3 milyon avro bonservis bedeli istediklerini belirten Başkan Yiğiner, “Altay Bayındır’ı 1,5 Milyon avro bedel ile vermeyi düşünmüyoruz. Birçok takımdan menajerler aracılığıyla buna benzer teklifler geldi fakat kabul etmedik. Bu süreç için yaklaşık 10 gün bekleyeceğiz. Kabul ettiğimiz teklif yok, belirlediğimiz bu süre içerisinde gelen teklifleri değerlendireceğiz. Altay Bayındır için 3 Milyon avro istiyoruz. Pazarlık yapılabilir ama menajerler ile yapmayız bu görüşmeyi. Kulüp başkanları veyahut yöneticiler, bizimle diyaloğa geçerse pazarlık yapabiliriz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, menajerler aracılığıyla Altay ile ilgileniyor. Yöneticilerinden herhangi bir transfer teklifi almadık” diye konuştu.

“Altay’dan gelecek gelirle rahatlarız”

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden de teklifler olduğunu aktaran Yiğiner, “Avrupa’dan da Altay Bayındır için teklifler geliyor. Almanya ve İtalya liginde oynayan kulüplerden talip olan kulüpler var. Ciddi şekilde taleplerini ilettiler bize. Görüşeceğiz ve karar vereceğiz. Avrupa’dan 3 kulüpten ciddi teklif var. Altay Bayındır’dan elde edilecek gelirle ciddi bir rahatlama içerisine girebiliriz diye düşünüyoruz. Altay’dan sonra kaleci bölgesinde de sıkıntı yaşamayız. Korcan ve altyapıdan gelen yetenekli kalecilerimiz var” şeklinde konuştu.

“Yanlış yöntem kullanıyor”

Ankaragücü’nde başkan adaylığını geçtiğimiz aylarda açıklayan Murat Ağcabağ hakkında da konuşan Yiğiner, “Başkan adaylığını açıklayan kişi, yanlış yöntem kullanıyor. Projesi yok, ‘ben aday olacağım’ diyor. Taraftarların bir kısmını satın almış! Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ciddi bir durum yok. Sponsorlarımız ve gelen destekler engellendi. Eryaman Stadyumu’nu 6 aydır tahsis edemedik. Külliyenin oraya iki tane milletvekili ile giderek ortalığı karıştırıyorlar” dedi.