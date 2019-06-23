﻿
Murat Ağcabağ'dan "Geliyoruz" açıklaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

MURAT AĞCABAĞ'DAN "GELİYORUZ" AÇIKLAMASI

Murat Ağcabağ'dan "Geliyoruz" açıklaması

Ankaragücü’nde başkan adayı olduğunu aylar öncesinden belirten Murat Ağcabağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güçlü” temalı mesajlarda bulundu.

3701 Okunma

Ankaragücü’nde Başkan adayı olduğunu aylar öncesinden belirten Murat Ağcabağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güçlü” temalı mesajlarda bulundu.

Ankaragücü’ne yakışan tüm hazırlıkları tamamladığını belirten Murat Ağcabağ, “Güçlü taraftarımız, Güçlü yönetimimiz, Güçlü ekonomimiz, Güçlü altyapımız, Güçlü teknik direktör ve Güçlü futbolcu kadromuzla geliyoruz” mesajını paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın, “Vizyonu için buradayım” diyen Murat Ağcabağ’ın ileriki günlerde geniş kapsamlı bir açıklama yapacağı ifade edildi.

  • KLASSPOR
Mehmet Yiğiner, Altay'ın bonservis bedelini açıkladı!
8
Mehmet Yiğiner: "Bedel ödemeden bu koltuğa kimse oturamaz"
1
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde kemerler sıkılacak
8
Ankaragücü, Aykan Atik ile yeniden çalışacak!
11
Mehmet Yiğiner: "Transfer yasağını yakında kaldıracağız"
3
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Çubukbeyi
24 Haziran 201900:12
Hareketlilik güzel bir duygu olmaktan ibaret olmasın heva ve heveslerini kontrol edemeyenler hizmet etmek istedikleri kurumların heba olmasına sebeb olurlar.Geçmişte hevalarına dizgin vuramayanların ,Ankaragücü gibi güzide bir futbol kulübü nün az kalsın mahalli lige demir atmasına sebep olacaklardı.Ankaragücü şer odakları dahil malumdur.Şimdiki Başkan ve yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte cefakar taraftarı sayesinde tekrar ait olduğu yere döndü.Eğer enkaz aldık edebiyatı yapmayacaksan.Birilerinin adamı değilde güçlü bir Ankaragücü camiasının adamı olacaksan aday adayı olmak seninde hakkındır.Bugün gerçekleşen İstanbul Belediyesi seçimleri herhalde bir şeyleri anlatır kanaatindeyim.Ankaragücü camiası kafasına sıçan kuştan dolayı piyango bileti almaz .Hele hele bu saatten sonrada ağzımıza şıçan haramzadelerede yol vermez.Güçlü Ankaragücü söz konusu ise gerisi teferruattır.Selamlar
﻿