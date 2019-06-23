Murat Ağcabağ'dan "Geliyoruz" açıklaması

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Çubukbeyi

24 Haziran 201900:12

Hareketlilik güzel bir duygu olmaktan ibaret olmasın heva ve heveslerini kontrol edemeyenler hizmet etmek istedikleri kurumların heba olmasına sebeb olurlar.Geçmişte hevalarına dizgin vuramayanların ,Ankaragücü gibi güzide bir futbol kulübü nün az kalsın mahalli lige demir atmasına sebep olacaklardı.Ankaragücü şer odakları dahil malumdur.Şimdiki Başkan ve yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte cefakar taraftarı sayesinde tekrar ait olduğu yere döndü.Eğer enkaz aldık edebiyatı yapmayacaksan.Birilerinin adamı değilde güçlü bir Ankaragücü camiasının adamı olacaksan aday adayı olmak seninde hakkındır.Bugün gerçekleşen İstanbul Belediyesi seçimleri herhalde bir şeyleri anlatır kanaatindeyim.Ankaragücü camiası kafasına sıçan kuştan dolayı piyango bileti almaz .Hele hele bu saatten sonrada ağzımıza şıçan haramzadelerede yol vermez.Güçlü Ankaragücü söz konusu ise gerisi teferruattır.Selamlar