Murat Ağcabağ'dan "Geliyoruz" açıklaması

Ankaragücü’nde Başkan adayı olduğunu aylar öncesinden belirten Murat Ağcabağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güçlü” temalı mesajlarda bulundu.
Ankaragücü’ne yakışan tüm hazırlıkları tamamladığını belirten Murat Ağcabağ, “Güçlü taraftarımız, Güçlü yönetimimiz, Güçlü ekonomimiz, Güçlü altyapımız, Güçlü teknik direktör ve Güçlü futbolcu kadromuzla geliyoruz” mesajını paylaştı.
Sarı-lacivertli takımın, “Vizyonu için buradayım” diyen Murat Ağcabağ’ın ileriki günlerde geniş kapsamlı bir açıklama yapacağı ifade edildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.