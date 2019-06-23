Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan

Yeşil-beyazlı takımın olağanüstü genel kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Kongreye tek aday olarak giren Mestan, yapılan açık oylamada, genel kurul üyelerinin oylarını alarak başkan seçildi. Ardından kürsüde kısa bir konuşma yapan Mestan, zor bir göreve geldiklerini ve bunun altından kalkacaklarını açıkladı.

Öte yandan bağımsız denetleme kurulu başkanlığına ise Serdar Güllülü seçildi.

Bursaspor Kulübü’nün yeni başkanı ve yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu

Asil: Mesut Mestan, Ahmet Eraslan, Erol Turan, Uğur Çelikyay, Kıvanç Cakalıoğlu, Konuralp Yeşil, Fatih Öztürk, Fatih Öztürk, Serhat Yıldırır, Ali Büyükkurt, Ersin Toker, Serkan Subaşı, Yavuz Aman, Yıldırım Hacıoğlu.

Yedek: Rıdvan Özkan, Ali Nazım Tekelioğlu, Erdinç Doğan, Burak Yağız, Alper Akar, Ali Ağır.

Disiplin Kurulu (Asil): Av. Mustafa Kemal Şençayır, Av. Sungurtekin Öztan, Av. Umut Önel.

Disiplin Kurulu (Yedek): Av. Cihan Kayrak, Av. Aygül Arda, Av. Engin Demir.

TFF Delege Kurulu (Asil): Besim Hacıoğulları, Hasan Başaran, Mustafa Kemal Gürmen, Mehmet Çakman.

TFF Delege Kurulu (Yedek): Ali Yüksel Deliçay, İlhan Biçer, Fehim Ferik, Ersoy Saitoğlu.