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Gençlerbirliği sol bekini Fransa'dan buldu...
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GENÇLERBİRLİĞİ SOL BEKİNİ FRANSA'DAN BULDU...

Gençlerbirliği sol bekini Fransa'dan buldu...

Gençlerbirliği, Alper Uludağ ile yolların ayrılması ardından sol bek arayışlarını hızlandırdı. İlk aday Pierre Yves Polomat

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Bu sezon tekrar Süper Ligde mücadele edecek Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan'ın göreve başlaması ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Kadrosunda ciddi bir değişikliğe gitmek zorunda olan Gençlerbirliği, en güçlü olduğu bölgesi olan defansta Claro ve Alper Uludağ'ın ayrılması ardından takviye çalışmalarında önceliği bu bölgeye verdi.

Fransa 1'ci lig ekiplerinden Saint-Étienne'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Pierre-Yves Polomat ile görüşen Gençlerbirliği, oyuncuyu Ankara'ya davet etti.

Geçtiğimiz sezon takımında 18 maç forma giyen oyuncu 1 gole imza attı. 25 yaşındaki Polomat'ın önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Defansif yönü oldukça iyi olan futbolcunun hücüma olan katkısı ise istatistiklere çok olumlu yansımıyor. Boy avantajı ile hava toplarında hakim bir görüntü veren Polomat'ın asist ve gol sayıları ise Fransa 1'nci lig rakamlarına göre oldukça düşük bir seviyede. 

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS

 

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Yanlış bir transfer
23 Haziran 201913:28
Bu günü not alın yanlış ve çöp transfer yazık yazık
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