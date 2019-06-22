﻿
Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUSTAFA KAPLAN'IN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu.

2165 Okunma

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Kaplan'ın ekibinde Erhan Namlı, Özgür Doğramacı ve Zeki Özkan yardımcı antrenör, Mehmet Varlıer kaleci antrenörü, Burhan Akcan da kondisyoner olarak görev alacak.

8
Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı mı?
2
Alper Uludağ, Konyaspor'a mı?
1
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde kemerler sıkılacak
Gençlerbirliği'nde resmen Mustafa Kaplan dönemi
3
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
1
Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görevler dağıtıldı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿