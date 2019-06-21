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Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı mı?
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SELÇUK ŞAHİN İLE YOLLAR AYRILDI MI?

Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı mı?

Gençlerbirliği kaptanı Selçuk Şahin'in eşinden enteresan paylaşım ayrılığın sinyali oldu...

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Bu sezon tekrar Süper Ligde mücadele edecek olan Gençlerbirliği'nde TFF kayıtlarına göre sözleşmesi sona erecek olan ancak 1 sezonluk daha opsiyonu olduğu öğrenilen Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı.

Takımın 1'nci ligde şampiyonluğunda önemli katkısı olan Şahin'in sözleşmesi sona ermişti. Gelecek sezon da Gençlerbirliği'nde forma giymesi beklenen tecrübeli oyuncu ile yolların ayrıldığı eşi Emel Şahin'in attığı instagram paylaşımı ile ortaya çıktı.

"Cefa çektirip sefa çektirmek olmaz. Hakkımı helal etmiyorum. Gençlerbirliği Spor Kulübü!" paylaşımı yapan Emel Şahin'in bugün annelik sevincini de takipçileri ile paylaşmıştı. 

3 aylık hamile olan Emel Şahin'in bu paylaşımı sonrası Selçuk Şahin'e ulaşan editörlerimiz ayrılığı teyit etti.

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5
Baran
21 Haziran 201921:56
Aynen katılıyorum
4
Yönetimden açıklama beklliyoruz
21 Haziran 201921:48
Yönetimdekiler adam olsa bir açıklama yapardı şimdiye kadar. Murat Cavcav gitmeden bu takım düzene girmez çok net anlaşıldı
3
Gençlerim
21 Haziran 201921:15
Tesislere kendimi zincirle bağlarım da göndertmem. Bsna destek verin renkdaşlar.
2
Çok yanlış bir karar
21 Haziran 201920:20
Selçuk bu kulübe uzun yıllar hizmet etmesi gereken birisi!!! Muhtarlık dahi yapamayacak birisini kulübün başkanı yaparsanız böyle saçma sapan kararlar verir
1
GB
21 Haziran 201919:56
Sözleşmesi bitti ve gitti. Bunun muhabbeti olmaz. Eğer 40. yaşını futbol oynayarak kutlamak istiyorsa Bölgesel amatör Lige gidecek, süper ligde olmaz.
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