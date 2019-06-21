Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı mı?

Bu sezon tekrar Süper Ligde mücadele edecek olan Gençlerbirliği'nde TFF kayıtlarına göre sözleşmesi sona erecek olan ancak 1 sezonluk daha opsiyonu olduğu öğrenilen Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı.
Takımın 1'nci ligde şampiyonluğunda önemli katkısı olan Şahin'in sözleşmesi sona ermişti. Gelecek sezon da Gençlerbirliği'nde forma giymesi beklenen tecrübeli oyuncu ile yolların ayrıldığı eşi Emel Şahin'in attığı instagram paylaşımı ile ortaya çıktı.
"Cefa çektirip sefa çektirmek olmaz. Hakkımı helal etmiyorum. Gençlerbirliği Spor Kulübü!" paylaşımı yapan Emel Şahin'in bugün annelik sevincini de takipçileri ile paylaşmıştı.
3 aylık hamile olan Emel Şahin'in bu paylaşımı sonrası Selçuk Şahin'e ulaşan editörlerimiz ayrılığı teyit etti.
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