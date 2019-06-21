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Alper Uludağ, Konyaspor'a mı?
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ALPER ULUDAĞ, KONYASPOR'A MI?

Alper Uludağ, Konyaspor'a mı?

Konyaspor'un geçen sezon Gençlerbirliği’nde iyi bir performans sergileyen 28 yaşındaki sol bek Alper Uludağ ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

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Teknik direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Konyaspor’da savunma hattının takviye edileceği iddia edildi.

Sol bekte Ferhat'ın performansından memnun olmayan ve devre arasında takıma katılan Zuta'nın da yeterli olmadığını belirten teknik heyet takviye istemişti.

Radyospor'un iddiasına göre,  Konyaspor'un geçen sezon Gençlerbirliği’nde iyi bir performans sergileyen 28 yaşındaki sol bek Alper Uludağ ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

Deneyimli futbolcu geçen sezon Ankara ekibinde 31 maçta forma giyerken 4 gol kaydetti. 

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2
GB
21 Haziran 201916:18
Murat başkan, Alper Uludağ'ı gönder ama lütfen Engin Bekdemir'i tut. Böylece bizi şaşırtmamış olursun !
1
Alper İçin yanlış karar
21 Haziran 201915:41
Konyaspor’da kadroya giremez ve sonu olur. Bence Gençlerde devam etmesi onun İçin daha iyi olur
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