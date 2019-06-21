Alper Uludağ, Konyaspor'a mı?

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Konyaspor’da savunma hattının takviye edileceği iddia edildi.

Sol bekte Ferhat'ın performansından memnun olmayan ve devre arasında takıma katılan Zuta'nın da yeterli olmadığını belirten teknik heyet takviye istemişti.

Radyospor'un iddiasına göre, Konyaspor'un geçen sezon Gençlerbirliği’nde iyi bir performans sergileyen 28 yaşındaki sol bek Alper Uludağ ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

Deneyimli futbolcu geçen sezon Ankara ekibinde 31 maçta forma giyerken 4 gol kaydetti.