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Başakşehir'de Adebayor ile yollar ayrıldı
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BAŞAKŞEHİR'DE ADEBAYOR İLE YOLLAR AYRILDI

Başakşehir'de Adebayor ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Emmanuel Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

 

 

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