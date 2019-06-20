Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde kemerler sıkılacak

Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin yönetimlerinin önünde zor bir süreç duruyor. Yayın gelirinde yaklaşık yüzde 40’lara varan indirim talebi, transferleri de etkileyecek.

Süper Lig için yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nde ortaya konan mali tablolar taraftarı endişelendirirken, önceki gün; federasyon, kulüp ve yayıncı kuruluş yetkilileri arasında yapılan toplantıdan çıkan sonuç, bundan sonraki sürecin daha da sıkıntılı geçeceğini işaret ediyor.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, genel kurulda yaptığı konuşmada, kulübün mali tablosunun babası İlhan Cavcav dönemindeki gibi olmadığını belirtmiş, kongre gündemine eklenen madde ile de delegelerden borçlanma yetkisine onay vermeleri istenmişti. Kırmızı-siyahlı ekibin geride kalan sezondaki kadrosundan 18 oyuncunun sözleşmesi bitmiş durumda.

Kırmızı-siyahlıların, yeni sezon öncesinde kadroyu büyük ölçüde yenilemesi söz konusu. Ankaragücü’nde de durum hiç iç açıcı değil. Sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılan oyuncuların yanı sıra bir çok futbolcunun geçmiş sezondan alacağının bulunduğu iddia ediliyor. Kulübün yüklü miktarda borcunun yanı sıra, aynı zamanda transfer yasağı da mevcut. Teknik adam konusunu askıya alan ve iç transferde 3 isimle anlaşan sarı-lacivertliler de genel kurul toplanması bile gündemde.

GEÇEN SEZON 79.1 MİLYON GELİR

Süper Ligin yayıncı kuruluşu, yıllık 500 milyon dolar olan ihale bedelinin yarısını 3,76’lık, diğer yarısını da güncel kurdan ödüyordu. Yayıncı kuruluşun, önceki gün yapılan görüşmede, ödemelerin 3.80 dolar üzerinden sabitlenmesi yönünde talepte bulunduğu ileri sürüldü.

Ankaragücü geride kalan sezon, 38.5 milyon TL ayak bastı parası, 4.6 milyon TL performans geliri olmak üzere, toplam 79.1 milyon TL gelir elde etti. Yayıncı kuruluşun talebi, yüzde 40’lara varan bir gelir kaybı anlamına geliyor. Bu durumda, kulüpler azalan gelirleri nedeni ile başta transfer olmak üzere bir çok konuda kemer sıkmak zorunda kalacak.