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Gençlerbirliği'nde resmen Mustafa Kaplan dönemi
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE RESMEN MUSTAFA KAPLAN DÖNEMİ

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine, Kaplan'ın yanı sıra kulüp başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu üyesi Murat Öngelen ve basın sözcüsü Musa Samur katıldı.

Törende konuşan Cavcav, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mustafa Kaplan'ın geçmişte İlhan Cavcav'ın da güvendiği, görev verdiği bir teknik direktör olduğunu anlatan Cavcav, "Yönetimle karar alıp tekrar onu göreve davet ettik. Kendisi de bunu olumlu karşıladı. Kaplan ve ekibine 'hoş geldiniz' diyorum. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kulübün alt yapısıyla her zaman gurur duyduklarını dile getiren başkent ekibinin başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerbirliği her zaman alt yapıdan oyuncular çıkarıp büyük kulüplere vermiştir. Gençlerbirliği yaşadıkça her zaman alt yapıdan oyuncu gelecektir. Yeni sezonda da alt yapıya daha fazla önem vermek zorundayız. Alt yapı olmadan kulüpler ayakta duramaz."

Başkan Cavcav ve yönetim kuruluna kendisine tekrar görev verdikleri için teşekkür eden Kaplan, "Gençlerbirliği'ni tanıyan teknik adamlardan biriyim. Büyük bir camiadan ayrılıp tekrar büyük bir camiaya gelmek benim için onur verici." diye konuştu.

Genç ve dinamik bir takım yapacaklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Alt yapıdan kopmadan, pilot takıma dönerek ve 8-10 nokta transferi de ekleyerek iyi bir takım kurup geçmişte yaptığımız gibi güzel işlere imza atacağız. Türkiye liglerinden yıldızlar çıkartmayı planlıyoruz."
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