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Altınordu'dan Trabzonspor'a tepki: Etik dışı...
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ALTINORDU'DAN TRABZONSPOR'A TEPKİ: ETİK DIŞI...

Altınordu'dan Trabzonspor'a tepki: Etik dışı...

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu; Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz transferleri nedeniyle Trabzonspor'a tepki gösterdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada "Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitimlerini sürdüren, yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden 'etik dışı' bir şekilde transfer edildi" denildi.

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitimlerini sürdüren, yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden 'etik dışı' bir şekilde transfer edildi. Kağıt üzerinde 'yasal' gibi görünen bu hareketin, ne yazık ki toplumun yazılı olmayan ve bizleri ayakta tutan değerlerinin derinden yaralanmasına neden olduğunu belirtmek isteriz.

Kulübümuzü 'yok sayarak' yapılan bu davranış 'Aileler bize gelip çocuklarını Trabzonspor'a vermek istediler' şeklinde açıklanacak kadar basit değildir. Trabzonspor, Türk futbolunun belki de sonunu hazırlayacak çok tehlikeli bir yol açmış ve öz kaynak sistemi dibine dinamit koymuştur. Üzerine basa basa belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren, cebine 15-20 milyon TL koyacak bir çılgının, yıllarca emek verilen gençleri birer birer satın alamayacağının garantisini kimse veremez.

Bugün biz, evlatlarımızı kaybetmenin tarif edilemez üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın belki aynı sonla Trabzonspor veya bir başkası karşılaşacak.

Çocukken 'komşunun bahçesinden meyve çalmak' kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışları bırakmalı, çocuklarımıza örnek olacak etik değerlerimizi yeniden hatırlamalı ve Türk futbolunda yeni bir dönemi el birliğiyle başlatmalıyız."
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