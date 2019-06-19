Ankaragücü, Aykan Atik ile yeniden çalışacak!

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OKAN KIRAR

20 Haziran 201900:25

Tamam bu demektir ki senaryo aynı devre arasındaki senaryo yeni hoca Aykan atık bey buda demek oluyor ki ANKARAGUCUM direk kume düşer ya allah aşkına bu nasıl bir vizyonsuzluktur kara düzendir bu lig aykan atik hocaya 3 beden büyük gelir yeter artık taraftarda çocuk değil bu kafa yapısıyla bu sene bu takımı dusurursunuz ve rahatlarsiniz yazık ya çok yazık turkiyenin en büyüğü ANKARAGUCUME bu lige ve takıma yakışacak bir hoca getiremiyorlar yazık çok yazık sonrada taraftar konuşuyor nasıl konuşmayayım 8 sene aktif futbol oynadım ben böyle bir futbol planı projesi görmedim artık herşeye yaptığın futbolcu türlüsü kabak tadı verdi Mehmet bey