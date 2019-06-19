Ankaragücü, Aykan Atik ile yeniden çalışacak!

Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına başlandığını, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.
Başkan Mehmet Yiğiner, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 15 teknik adamla irtibat halinde olduklarını ve yeni transfer edilecek isimler üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.
Sarı-lacivertli kulübün, transfer listesini belirleyen ve oyuncu izleme komitesinin başında Aykan Atik olduğunu açıklandı.
Aykan Atik’in yardımcılıklarını ise Alper Acar ve Yunus Kara’nın yaptığı duyuruldu.
Resmi hesap aracılığıyla yapılan duyuruda, bu komitenin başında yönetici olarak Başkanvekili Metin Akyüz ve Genel Müdür Seyit Ali Doğan’ın olduğu belirtildi.
Ay sonunda yapılması planlanan sezonun ilk antrenmanına kadar yeni bir teknik ekip ile anlaşılmazsa Scout ekibinin başına getirilen Aykan Atik ve ekibinin takımı hazırlayacağı öğrenildi.
Tecrübeli isim Aykan Atik, daha önce Ankaragücü'nde teknik direktörlük ve antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.
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