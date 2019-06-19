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Ankaragücü, Aykan Atik ile yeniden çalışacak!
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ANKARAGÜCÜ, AYKAN ATİK İLE YENİDEN ÇALIŞACAK!

Ankaragücü, Aykan Atik ile yeniden çalışacak!

Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına başlandığını, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.

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Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına başlandığını, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.

Başkan Mehmet Yiğiner, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 15 teknik adamla irtibat halinde olduklarını ve yeni transfer edilecek isimler üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

Sarı-lacivertli kulübün, transfer listesini belirleyen ve oyuncu izleme komitesinin başında Aykan Atik olduğunu açıklandı.

Aykan Atik’in yardımcılıklarını ise Alper Acar ve Yunus Kara’nın yaptığı duyuruldu.

Resmi hesap aracılığıyla yapılan duyuruda, bu komitenin başında yönetici olarak Başkanvekili Metin Akyüz ve Genel Müdür Seyit Ali Doğan’ın olduğu belirtildi.

Ay sonunda yapılması planlanan sezonun ilk antrenmanına kadar yeni bir teknik ekip ile anlaşılmazsa Scout ekibinin başına getirilen Aykan Atik ve ekibinin takımı hazırlayacağı öğrenildi.

Tecrübeli isim Aykan Atik, daha önce Ankaragücü'nde teknik direktörlük ve antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

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3
OKAN KIRAR
20 Haziran 201900:25
Tamam bu demektir ki senaryo aynı devre arasındaki senaryo yeni hoca Aykan atık bey buda demek oluyor ki ANKARAGUCUM direk kume düşer ya allah aşkına bu nasıl bir vizyonsuzluktur kara düzendir bu lig aykan atik hocaya 3 beden büyük gelir yeter artık taraftarda çocuk değil bu kafa yapısıyla bu sene bu takımı dusurursunuz ve rahatlarsiniz yazık ya çok yazık turkiyenin en büyüğü ANKARAGUCUME bu lige ve takıma yakışacak bir hoca getiremiyorlar yazık çok yazık sonrada taraftar konuşuyor nasıl konuşmayayım 8 sene aktif futbol oynadım ben böyle bir futbol planı projesi görmedim artık herşeye yaptığın futbolcu türlüsü kabak tadı verdi Mehmet bey
2
Ümit Demirezen
19 Haziran 201923:08
Yapma artık yaaa. Çek git takım bir nefes alsın. Yeter bırak artık yakasını bu takımın Kene gibi yapıştınız. ..
1
Doğan
19 Haziran 201921:11
Başkan seni savunuyodum ama ayhan atik kim ya etimegut sporu yönetemiyen ankaragücünü nasıl yönetsn takım küme düşer sakın ha hata yapıp hakan kutluyuda getirme valla taraftarı küstürürsen bu takım küme düşer yanlışından dön
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