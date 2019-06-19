En büyük artış Trabzonspor'da

2018-2019 futbol sezonu geride kalırken, Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın seyirci sayıları ve Passolig Kart adetleri açıkladı.

2018-2019 futbol sezonunda tribünlerdeki taraftar desteği ve seyirci ortalamasındaki yükselişle Trabzonspor, Süper Lig’in en dikkat çeken ekibi oldu.



Seyirci Ortalamasında En Fazla Artış Trabzonspor’da

2018-2019 futbol sezonunda Süper Lig’in seyirci ortalaması %9 oranında artarak 14 bin seviyesine ulaşırken, 18 takım arasındaki seyirci yarışında Trabzonspor ilk sıraya oturdu.

Bordo mavili ekip, bir önceki sezona göre seyirci ortalamasını %24 oranında artırarak ‘Ligin Yüzdesel Anlamda Seyirci Ortalamasını En Fazla Artıran Ekibi’ oldu.

Bundan 3 sezon öncesinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda 10 bin seyirci ortalaması olan kulüp, bügün yeni stadı, saha içindeki takım ruhu ve genç yetenekleri ile birlikte 25 bin seyirci ortalamasına ulaştı.



Passolig Kart Sayısında %21’lik Artış

2018-2019 sezonu başında 216.861 olan Trabzonspor logolu Passolig Kart sahibi taraftar sayısı 34 hafta boyunca %21 oranında artış gösterdi ve sezonun son haftasında 260 bini geride bıraktı.

Sezon boyunca 50 bine yakın futbolsever Trabzonspor Passolig Kart alarak takımlarını tribünlerde yalnız bırakmadı.



En Çok Bilet Satan Kulüp Trabzonspor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig maçları için 1 milyondan fazla maç bileti satılırken, en fazla maç bilet satan kulüp yine Trabzonspor oldu.

Trabzonsporlu taraftarlar, bilet alımlarında da interneti kullanmayı tercih etti. Taraftarların %76’sı maç biletlerini passo.com.tr web sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın aldı.



Bordo Mavili taraftarların %21’i Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki iç saha maçlarına Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak, cep telefonlarıyla giriş yaptı.