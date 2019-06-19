Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakibi belli oldu

Evkur Yeni Malatyaspor'un Avrupa Arena'sındaki muhtemel iki rakibi belli oldu. Sarı siyahlılar UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turundan başlayacak.
Evkur Yeni Malatyaspor; Olimpija Ljubljana - Rigas eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.
Malatyaspor'un yer alacağı 2. Ön Eleme Turunda ilk maç 25 Temmuz'da Malatya'da, rövanş ise 1 Ağustos'ta oynanacak. Sarı siyahlıların UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmesi için toplam 4 tur geçmesi gerekiyor.
MALATYASPOR KURADAN MEMNUN
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunu geçebileceklerini söyledi.
Gündüz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklarını belirtti.
Kuranın hayırlı olmasını dileyen Gündüz, "Turu geçebileceğiz takımlar. İnşallah bu yıl gruplara kalırsak büyük başarı elde etmiş oluruz. Üç eleme oynayacağız kolay değil. Amacımız gidebileceğimiz yere kadar gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.
Gündüz, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve görüştükleri oyuncuların olduğunu sözlerine ekledi.
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