Dorukhan'a 7+1, Abdulkadir'e 16+3 milyon Euro

Menajer Necdet Ergezen, Lig Radyo’da Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Dorukhan Toköz için Udinese'nin teklif yaptığını söyleyen Ergezen "7 milyon Euro’luk bonservis bedeline, 1 milyon Euro’luk performans bonusu ekleyecekler. Ancak Beşiktaş bu teklifi yeterli bulmadı.Biz de bu teklife sıcak bakmadık. 12 milyon Euro gibi habeler çıktı ama böyle bir şey yok. Öyle bir teklif gelmedi. Bana ve kulübe gelen bir teklif yok." dedi.
Menajer, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için ise Fransız ekibi Monaco'nun devrede olduğunu söyledi. Ergezen "Trabzonspor satmak istemiyor. İlgi çok fazla var. Sadece Monaco’dan değil, diğer takımlardan da teklif var." derken, "Monaco 16 milyon Euro’ya kadar çıktı. 3 milyon Euro bonus ve sonraki satışından yüzde 15 pay veren bir teklifle geldi. Ancak Trabzonspor Abdülkadir'in satışına sıcak bakmıyor." dedi.
Ergezen, Bordo Mavililerin şampiyon olacak bir kadro kurmak istediklerini bunun için de genç futbolcularını takımın önemli bir parçası olarak gördüklerini söyledi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.