9 bin 754 kişinin üyeliği düşürüldü

Trabzonspor, aidatlarınızı ödeyin çağrılarına kayıtsız kalan üyeleri için harekete geçti. Bordo mavili ekip, aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliğini düşürdü.



Kulüpten yapılan açıklamada "Tüzüğümüzde “aidat ödemeye çağrı” başlığıyla yer alan 19. maddenin “a” ve “b” fıkraları ile 23. maddenin “e” fıkrası uyarınca üyelik aidatlarını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerimiz, Yönetim Kurulumuzun 14.06.2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile asil üyelikten düşürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.



Trabzonspor, üyeliği düşürülen isimleri internet sitesinden yayınladı.