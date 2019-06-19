9 bin 754 kişinin üyeliği düşürüldü

Trabzonspor, aidatlarınızı ödeyin çağrılarına kayıtsız kalan üyeleri için harekete geçti. Bordo mavili ekip, aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliğini düşürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada "Tüzüğümüzde “aidat ödemeye çağrı” başlığıyla yer alan 19. maddenin “a” ve “b” fıkraları ile 23. maddenin “e” fıkrası uyarınca üyelik aidatlarını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerimiz, Yönetim Kurulumuzun 14.06.2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile asil üyelikten düşürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor, üyeliği düşürülen isimleri internet sitesinden yayınladı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.