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Mehmet Yiğiner: "Transfer yasağını yakında kaldıracağız"
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MEHMET YİĞİNER: "TRANSFER YASAĞINI YAKINDA KALDIRACAĞIZ"

Mehmet Yiğiner: "Transfer yasağını yakında kaldıracağız"

Transfer yasağını yakında kaldıracaklarını söyleyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 10 gün içinde de yeni teknik direktörün belli olacağını açıkladı.

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MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer yasağından yeni teknik direktör konusuna kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

Transfer yasağını yakında kaldıracaklarını söyleyen Yiğiner, 10 gün içinde de yeni teknik direktörün belli olacağını açıkladı.

Yasak nedeniyle transfer dönemine sessiz giren Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner, birçok konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Transfer yasağı nedeniyle önceliği mevcut kadroyu korumaya verdiklerini söyleyen Yiğiner, "Elimizdeki kadroyu muhafaza etmek istiyoruz. Bunun dışında izlediğimiz futbolcular var, bize önerilen teknik direktörler var. Bunlar için acele etmiyoruz. Özellikle hoca konusunda acele etmiyoruz. Bize katkı sağlayacak bir hocayla anlaşmaya varacağız. Bizim de birçok kulüp gibi transfer yasağımız var. Bunu aşmanın mücadelesini veriyoruz. Baya bir yol aldık. Zaten her sene biz son günlere kalıyoruz. Geçmişten gelen yüklü borçları öderken kendi döneminizi ödeyemiyorsunuz. Ama gidişat şu anda diğer yıllara göre daha iyi durumda. Önümüzde 1-2 aylık daha süre var" ifadelerini kullandı. 

"Önümüzü açtıktan sonra, gerekli teklifleri yapacağız" 

Transfer için görüştükleri oyuncular olduğunu ifade eden Mehmet Yiğiner, "Görüştüğümüz futbolcular var, menajerler aracılığıyla görüştüklerimiz var ve bize tavsiye edilenler var. İş biraz daha ciddileştikten sonra, önümüzü biraz daha açtıktan sonra ciddi tekliflerimizi vereceğiz. Tekliflerimizi yapıyoruz şu anda, ilgilendiğimizi söylüyoruz, fiyatlarını alıp bir kenarda tutuyoruz. Bu şekilde teklif yazısı gönderdiğimiz oyuncular da var. Transfer yasağının ne kadara kalkacağına gelirsek, bir futbolcunun mesela 2 milyon TL alacağı vardır ve bir teklif verip ‘1 milyon TL verelim, kalanını önümüzdeki sene ödeyelim’ gibi öneride bulunuyoruz. Ya da 500 bin TL verelim, transfer yasağını kaldırın, kalanını 5-6 ay sonra ödeyelim gibi teklifler götürüyoruz. Şu anda en kısa sürede bu transfer yasağını aşmayı düşünüyoruz. Bu süreç de zaten böyle işler. ‘Al bütün alacağını verelim’ gibi bir süreç hiçbir zaman olmadı. Ama son noktaya gelirse, ne gerekiyorsa yaparız ve transferi açarız. Ancak şu anda büyük bir sıkıntı görünmüyor" diye konuştu. 

"10 gün içinde anlaşmak istiyoruz" 

Mustafa Kaplan’ın Ankaragücü’nden ayrılarak Gençlerbirliği ile anlaşmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına girdiklerini ve birçok isimle görüşmede bulunduklarını söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, "İsim vermemiz uygun olmaz. Ben görüştüğümüz hocalara da, menajerlerine de her zaman ‘Bize 1 hafta, 10 gün süre verin, değerlendirmemizi yapalım’ dedik. Ücret bile konuşmadık. 10 gün içinde içinden seçerek, Ankaragücü’ne katkı sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz" diyerek önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunu sonuçlandıracaklarını söyledi. 

"Taraftar destek versin, görecekler ki çıta daha da yükselecek" 

Süper Lig’e yükselen bir başka Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni kutlayan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Gençlerbirliği bizim dost ve kardeş kulübümüz. Onların gelmesi, bizim için avantaj. En azından 1 deplasmana gitmeyeceğiz, evimizde oynamış olacağız. Gençlerbirliği’yle aramızda her zaman tatlı bir rekabet olmuştur. Kavga, gürültü olmaz. Gergin ortamlar yaşayacağımızı düşünmüyorum. Buradan sizin aracılığınızla Gençlerbirliği Yönetimi ve futbolcularını kutluyorum. Lige geldiler, hayırlı uğurlu olsun. Bizim açımızdan da iyi oldu. Ankara Başkent, 2 takımı da çok rahat kaldırır" dedi.

Son olarak Ankaragücü taraftarıyla ilgili konuşan Yiğiner, "Biz göreve geldiğimizden bu yana ciddi destek verdiler ve stadı boş bırakmadılar. Takımlarına da her zaman sahip çıktılar. Onlar, bizleri ve Ankaragücü’nü desteklemeye devam etsinler, görecekler ki, çıta daha da yükselecek. Bu da birlik ve beraberlikle olacak bir iş. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Diğer sezonlara göre bu sezon biraz daha elimiz güçlü diyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı. 

Bozhan Memiş / İSTANBUL (İHA)

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8
Mehmet
19 Haziran 201923:02
Bizim taraftarların yorumlarını görünce sanki tek sıkıntılı kulüp ve yönetim ankaragücüymüş gibi aynı nakarat. Ya arkadaşlar varsa bildiğiniz paralı babayiğit ve belediye desteği veya istekli söyleyin çağırın gelsin onada destek verelim. Eleştirmek en kolayı. Yiğiner kulubü adam akıllı yürütecek birini bulsa hemen verecek. Yok arkadaş yok ne istekli var ne para var nede destek. Bizim ne olursa olsun mevcut yönetimi desteklememiz ve yapıcı eleştiri yapmamız lazım. Boşa lak lak yapmayalım.
7
Ismetpasali
19 Haziran 201919:04
Arkadas bu taraftar averaj 100TL atsin kutuya,olmadi Kulup "VAROLUS" formasimi urunlerimi ne ise cikarsin piyasaya hani yonetim yapamiyorsa taraftar sahip ciksin. Bir bizansin yarisidami degiliz? Adam 150 milyon toplamis biz 50 toplariz. Konusmak yerine herkes bir el atsin su kamyonu bir itelim tekrar yurusun.
6
ALEMİM KRALI
19 Haziran 201917:15
SEVGİLİ ANKARAGÜCÜ TARAFTARI.RİCA EDERİM ŞU TAKIMA VE YÖNETİME DESTEK OLALIM KAOS ORTAMI YARATARAK BİR YERE VARAMAYIZ.DURMADAN BAŞKANA SALLAMAK BUGÜNE KADAR BİZE NE KAZANDIRDI.2.LİGDEN BURALARA KADAR TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN SÜPER LİGE GETİREN BAŞKA YÖNETİMMİŞ GİBİ YORUM YAPMAYIN.DAHA DÜNE KADAR BÜYÜK BAŞKAN DEYİP BUGÜN İSTİFA DEMENİN CAMİAMIZA HİÇ BİR ŞEÝ KAZANDIRMAYACAĞINI BILELIM.22 TRİLYONUNU ALMAK İÇİN BİZİ MAHKEMEYE VEREN ESKİ GÖKÇEĶ YÖNETİCİSİNİ NE ÇABUK UNUTTUNUZ VE ADAM ÇATIR ÇATIR PARASINIDA ALDI.KİM İSTEMEZ SIKINTISIZ SEZONA BAŞLAMAK FAKAT DURUM ŞU ANDA BU VE BU SÜRECİ HEP BERABER BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE ATLATACAĞIZ.BU TAKIM YÖNETİMİ TARAFTARI İLE BU ZORLU DÖNEMDE SÜPER LİGDE KALDI.BÜYÜK BİR BAŞARIDIR BUNU GÖRMEZDEN GELMEYELIM.UNUTMAYALIM KÖY KASABA GEZDİĞİMİZ GÜNLERİ ARKADAŞLAR LÜTFEN.BEN İNANIYORUM GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ SADECE BİRAZ SABIR.ATMACA GİBİ BEKLEYENLERE PRİM VERMEYELIM.BU KULÜP ZOR ZAMANLARDAN GEÇERKEN BU YÖNETİM VE BU CEFAKAR TARAFTAR VARDI YANINDA HATIRLAYALIM.HERKEZE SAYGILAR SEVGİLERLE... ALEMİN KRALI ANKARAGÜCÜ
5
Serkan
19 Haziran 201916:19
Bu senede aynı sıkıntılar neden istifa etmiyosun anlamış değilim on senedir aynı sıkıntılar ankaragüçlüler bıktılar bu nedir böyle ne borçmuş bitmedi gitti
4
Kamil olan anlar
19 Haziran 201915:00
Yine aynı kelimeler yine aynı laf kalabalığı icraat sıfır şuan küme düşme adayıyız bu kadar para nereye gitti açıklayan yok
3
Serdar06
19 Haziran 201914:19
Dilene dilene mi daha güçlü olacağız. Sakat futbolculara milyon eroluk sözleşme yapıp sözleşmedeki miktarı ödemeyerek mi güçlü olacağız. Transfer yasakları ile mi güçlü olacağız. Eldeki futbolcuların kulübü terk etmesiyle mi güçlü olacağız. Sanmıyorum.Bu kadar borca ve sıkıntıya rağmen etrafa pembe tablolar çizmek ne kadar doğru.
2
Antalya A.G.
19 Haziran 201913:55
Ankaragücü bu sene daha GÜÇLÜ olacak.. Akıllı bir transfer dönemi yaşanmalı. Ankara kentinde A.G.bayrakları asılmalı. Forma satışları geniş bir alana yayılmalı. Hedef İLK 5 olmalı..
1
Murat
19 Haziran 201913:54
Hep aynı şeyler başkan dilenme yönet diyorum artık her sene birilerinden dileniyoruz bıktık biz sizde bıkın artık yeter ismimiz lekeleniyor dilenciye cıkıcak
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