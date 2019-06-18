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Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE MUSTAFA KAPLAN DÖNEMİ

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi

Spor Toto Süper Lig’e 1 senenin ardından çıkmayı başaran Gençlerbirliği’nde teknik direktör sorunu çözüldü.

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Spor Toto Süper Lig’e 1 senenin ardından çıkmayı başaran Gençlerbirliği’nde teknik direktör sorunu çözüldü.

16 Haziran 2019 tarihinde yapılan olağan kongre ile yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Murat Cavcav, yapılan ilk yönetim kurulu toplantısının ardından Ankaragücü’nden geçtiğimiz günlerde ayrılan Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Başkan Murat Cavcav ve Teknik Direktör Mustafa Kaplan, bugün bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdikleri ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

Gençlerbirliği’nin yeni teknik adamı Mustafa Kaplan ile 1 senelik anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Başkent ekibinin, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yapacağı imzaların Perşembe günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde atılacağı belirtildi.

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