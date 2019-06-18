Dever Orgill yıldızlaştı, Jamaika kazandı

2019 Gold Cup'ta C Grubu'ndaki ilk maçlar tamamlandı.
ABD, Kosta Rika ve Jamaika'nın ortak olarak düzenlendiği 2019 Gold Cup'ta C Grubu'nda Curaçao - El Salvador ve Jamaika - Honduras maçları oynandı.
Günün ilk maçında El Salvador, Curaçao'yu 45+1. dakikada Nelson Bonilla'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Grubun diğer maçında ise Jamaika, Ankaragücü forması giyen Dever Orgill'in iki golle yıldızlaştığı maçta, Honduras'ı 3-2'lik skorla yendi.
Jamaika'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 41. dakikalarda Dever Orgill ve 56. dakikada Damion Lowe kaydetti.
Honduras'ın golleri ise 54. dakikada Anthony Lozano ve 90+2. dakikada Roman Castillo'dan geldi.
C Grubu'nun ikinci maçlarının programı şu şekilde:
22 Haziran Cumartesi
02:00 El Salvador - Jamaika
04:00 Honduras - Curaçao
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.