Dever Orgill yıldızlaştı, Jamaika kazandı

2019 Gold Cup'ta C Grubu'ndaki ilk maçlar tamamlandı.

ABD, Kosta Rika ve Jamaika'nın ortak olarak düzenlendiği 2019 Gold Cup'ta C Grubu'nda Curaçao - El Salvador ve Jamaika - Honduras maçları oynandı.

Günün ilk maçında El Salvador, Curaçao'yu 45+1. dakikada Nelson Bonilla'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Grubun diğer maçında ise Jamaika, Ankaragücü forması giyen Dever Orgill'in iki golle yıldızlaştığı maçta, Honduras'ı 3-2'lik skorla yendi.

Jamaika'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 41. dakikalarda Dever Orgill ve 56. dakikada Damion Lowe kaydetti.

Honduras'ın golleri ise 54. dakikada Anthony Lozano ve 90+2. dakikada Roman Castillo'dan geldi.

C Grubu'nun ikinci maçlarının programı şu şekilde:

22 Haziran Cumartesi

02:00 El Salvador - Jamaika

04:00 Honduras - Curaçao