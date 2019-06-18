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Ankaragücü teknik direktörü kim olacak?
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ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Ankaragücü teknik direktörü kim olacak?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, eski teknik direktörleri Mustafa Kaplan ile yolları ayırdıklarını, gündemlerinde 14 teknik direktör olduğunu söyledi.

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Gelişmelerle ilgili AA muhabirine konuşan Yiğiner, "Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kendine göre başarılı oldu. Takımı kümede bıraktı. Teşekkür ettik. Kendisi sağ olsun her zaman bizim hakkımızı verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak transfer yasaklarının bulunduğunu hatırlatan başkan, şunları söyledi:

"Mustafa hoca kendisine teklifler geldiğini bize iletti. Biz de kendisine 'Transfer yasağımız var. Ne zaman kalkar bilemiyoruz. Sen gelen teklifleri değerlendir' dedik. Onun önünü açmak istedik. Kendisini zor durumda bırakmak istemedik. Şu anda 14 tane teknik direktör var, değerlendiriyoruz. Ancak transfer yasağıyla ilgili olarak çalışıyoruz. Teknik direktör konusunu yaklaşık 1 hafta öteledik. Bugünkü yönetim kurulunu erteledik. Gelecek hafta içinde transfer yasağı ve diğer konularla ilgili girişimlere başlayacağız."

MKE Ankaragücü hafta sonunda, geçen sezon 6 aylığına anlaştığı Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.
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7
Seedar06
18 Haziran 201919:31
Sanki hocaya verecek paranız var. Ucuz birini arıyorsunuz.Bari Ank.gücünün vefalı evladı Hakan Keleş olsun.Neyi bekliyorsunuz. Imzalayın açıklayın.Mustafa kaplan gibi gençler li veya başka takım sempatisi olan biri olmasın
6
Octavio
18 Haziran 201917:03
Bir sorum olacakti aydinlatirsaniz sevinirim ..Ankaragucunun transfer tahtasi neden kapali devre arasida kapaliydi nasil bir durum ki bu transfer tahtasi actirilamiyor
5
Remzi
18 Haziran 201916:52
Böyle adamlar kulüp başkanı, hiç şaşırmamak gerek binaliye ?
4
Ümit Demirezen
18 Haziran 201915:25
Mustafa Kaplan iyiydi kötüydü laflarını bırakıp hızla hareket lazım. İlk etapta Mansur Yavaş 'a gidip etraflıca konuşmak lazım. Bu bataklıktan bizi ancak Ankara Belediyesi çıkarır. Hemen başlamak lazım haydiiii
3
Serdar06
18 Haziran 201914:24
Bu yönetimden bi iş çıkmaz artık.Kulübün selameti için en uygun yol yönetimin istifasıdır.
2
Serdar06
18 Haziran 201914:23
Mustafa Kaplanı zor durumda bırakmadınz ama ank.gücünü zor durumda bırakıyorsunz. Kişiler kurumlardan önce geliyor size göre. Sürekli toplantı erteliyorsunz. Taraftarla eğlenirsınz. Yazık
1
Şakir
18 Haziran 201913:02
Başkan 14 uğurlu rakamın mı ? Bu kadar adam içinden nasıl seçim yapacaksın ? Biraz daha gerçekçi ol, 3 aday içinden birisini seç !
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