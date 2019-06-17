Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görevler dağıtıldı!

Dün yapılan kongre ile yeniden başkanlığı seçilen kulüp başkanımız Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısını bu akşam İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirdi.
Öncelikli olarak görev dağılımının yapıldığı toplantıda gündeme dair de değerlendirmeler yapıldı.
Görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Murat Cavcav
Başkan Vekili: Arif Ölmez
Genel Sekreter: İlke İğrek
Sayman: Murat Öngelen
İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz
Basın Sözcüsü: Musa Samur
Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Merdan Hürmeydan
Bülent Üstündağ
Mehmet Emin Gür
H. Kemal Yurttakalan
Osman Kaçar
Mahmut Alanya
Canpolat Aras
Özgür Erdem İncesu
Talip Çankırı
Kadir Kudret Hatipoğlu
Ersin Özel
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