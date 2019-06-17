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Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görevler dağıtıldı!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ YÖNETİMİNDE GÖREVLER DAĞITILDI!

Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görevler dağıtıldı!

Dün yapılan kongre ile yeniden başkanlığı seçilen kulüp başkanımız Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısını bu akşam İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

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Dün yapılan kongre ile yeniden başkanlığı seçilen kulüp başkanımız Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısını bu akşam İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Öncelikli olarak görev dağılımının yapıldığı toplantıda gündeme dair de değerlendirmeler yapıldı.

Görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Murat Cavcav

Başkan Vekili: Arif Ölmez

Genel Sekreter: İlke İğrek

Sayman: Murat Öngelen

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz

Basın Sözcüsü: Musa Samur

Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Merdan Hürmeydan

Bülent Üstündağ

Mehmet Emin Gür

H. Kemal Yurttakalan

Osman Kaçar

Mahmut Alanya

Canpolat Aras

Özgür Erdem İncesu

Talip Çankırı

Kadir Kudret Hatipoğlu

Ersin Özel

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Mert
17 Haziran 201921:09
Değerli klasspor yönetimi ve Bülent Atlas, sizden beklenen genel kurulda yaşananları ajans haberi gibi yavan geçmeniz ya da sadece yöneticilerin yaptıkları konuşmaları vermeniz değil. Bu takımın borcu ne kadar, yeni borçlanma yetkisi ne kadar, ibraz için yapılan eleştiriler ve borcun nerelere aktarıldığı konusunda bilgi istiyoruz. Yoksa klasspor un bir anlamı kalmaz. Kulübün borcu elli milyon mu. Bunları sosyal medyadan mı öğreneceğiz. Lütfen gerçek haberler.
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