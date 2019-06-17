Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görevler dağıtıldı!

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Mert

17 Haziran 201921:09

Değerli klasspor yönetimi ve Bülent Atlas, sizden beklenen genel kurulda yaşananları ajans haberi gibi yavan geçmeniz ya da sadece yöneticilerin yaptıkları konuşmaları vermeniz değil. Bu takımın borcu ne kadar, yeni borçlanma yetkisi ne kadar, ibraz için yapılan eleştiriler ve borcun nerelere aktarıldığı konusunda bilgi istiyoruz. Yoksa klasspor un bir anlamı kalmaz. Kulübün borcu elli milyon mu. Bunları sosyal medyadan mı öğreneceğiz. Lütfen gerçek haberler.