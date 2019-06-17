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Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Kaplan'ı Gençlerbirliği kaptı!
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ANKARAGÜCÜ'NDEN AYRILAN MUSTAFA KAPLAN'I GENÇLERBİRLİĞİ KAPTI!

Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Kaplan'ı Gençlerbirliği kaptı!

Gençlerbirliği’nde gerçekleşen Olağan Genel Kurul ile başkanlığa seçilen Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri ile ilk toplantısını yaptı. Bu toplantıda, teknik direktör sorunu çözüme kavuştu.

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Gençlerbirliği’nde gerçekleşen Olağan Genel Kurul ile başkanlığa seçilen Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri ile ilk toplantısını yaptı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Murat Cavcav, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile görüştüklerini açıklayarak anlaşmanın an mesele olduğunu duyurdu. Resmi duyurunun, yarın açıklanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Geçen sezon Ankaragücü’nde çalışan ve takımında gösterdiği başarılı performansla takdirlerini üzerinde toplayan Mustafa Kaplan, yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner ile tekrar anlaşamadıklarını beyan edip yeni sezonda çalışamayacaklarını söylemişti.

Daha önce çeşitli dönemlerde Gençlerbirliği’nde çalışan 52 yaşındaki teknik adam Mustafa Kaplan, ilk kez Murat Cavcav Başkanlığındaki başkent ekibinde görev almış olacak.

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4
Octavio
17 Haziran 201921:14
Yanlis karar ankaragucunu sans eseri ligde boyd orgill gibi oyuncular iyi ciktigi icin ligde kaldi mustafa kaplanin umit ozattan fazla farki yok....
3
Mert
17 Haziran 201921:02
Murat Cavcav takımı düşürdü ders alır dedik ama aynı vizyonsuzluk devam ediyor. Mustafa Kaplan, Ankara takımlarının vasatlıklarının vucut bulmuş halidir. Türk futbolunu zerre kadar bilmeyen bir Avrupalı hoca bu takımı daha iyi çalıştırır. Yıllardır bıktık aynı hocalar arasında takımın gidip gelmesinden. Başarılı olsa ne olur olmasa ne olur. Bu bu adamı daha önce defalarca izlemedik mi. Bıktık sizin vizyonsuzluğunuzdan
2
Nihat tuğcu gibi bir hoca iyi futbolcular alın yeter artık
17 Haziran 201919:45
Mustafa kaplan kiimya gençler geldiği gibi gider adam hoca ve futbolcu alın yeter artıl başka takımları görüyoruz imreniyoruz
1
Alperen
17 Haziran 201919:36
Asansör takım yapacaklar cumhuriyetle yaşıt takımı... bu ne vizyonsuzluk ya! Başka adam mı bulamadınız. Ne başarısı var bu adamın da getirdiniz bunu!
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