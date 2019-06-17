Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Kaplan'ı Gençlerbirliği kaptı!

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Mert

17 Haziran 201921:02

Murat Cavcav takımı düşürdü ders alır dedik ama aynı vizyonsuzluk devam ediyor. Mustafa Kaplan, Ankara takımlarının vasatlıklarının vucut bulmuş halidir. Türk futbolunu zerre kadar bilmeyen bir Avrupalı hoca bu takımı daha iyi çalıştırır. Yıllardır bıktık aynı hocalar arasında takımın gidip gelmesinden. Başarılı olsa ne olur olmasa ne olur. Bu bu adamı daha önce defalarca izlemedik mi. Bıktık sizin vizyonsuzluğunuzdan