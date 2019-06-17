Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Kaplan'ı Gençlerbirliği kaptı!

Gençlerbirliği’nde gerçekleşen Olağan Genel Kurul ile başkanlığa seçilen Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri ile ilk toplantısını yaptı.
Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Murat Cavcav, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile görüştüklerini açıklayarak anlaşmanın an mesele olduğunu duyurdu. Resmi duyurunun, yarın açıklanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
Geçen sezon Ankaragücü’nde çalışan ve takımında gösterdiği başarılı performansla takdirlerini üzerinde toplayan Mustafa Kaplan, yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner ile tekrar anlaşamadıklarını beyan edip yeni sezonda çalışamayacaklarını söylemişti.
Daha önce çeşitli dönemlerde Gençlerbirliği’nde çalışan 52 yaşındaki teknik adam Mustafa Kaplan, ilk kez Murat Cavcav Başkanlığındaki başkent ekibinde görev almış olacak.
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