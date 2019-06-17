Gençlerbirliği yöneticileri, Klasspor'a konuştu

Gençlerbirliği’nin olağan genel kurulu yapıldı ve Murat Cavcav yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Yapılan kongrenin ardından Efsane Başkan Hasan Şengel ve yeni yönetimde yer alan üyeler, Klasspor mikrofonlarına duygularını aktardı.

Hasan Şengel: “Gençlerbirliği, Süper Lig’de kalıcı olmalı”

“Üzüldüğüm bir kongreyi geride bıraktık. Kavgalı, dövüşlü bir kongre olmamıştı hiç. Umarım son olur. Bu kongrenin Gençlerbirliği açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devamında da iyi bir hoca, iyi bir kadro kurarak İnşallah Süper Lig’de kalıcı olur. Bütün temennim buydu. “

Merdan Hürmeydan: “Kurumsal bir yapıya kavuşacağız”

“Yeni yönetimimiz hayırlı olsun. İnşallah yeni dönemde başarılara imza atmak istiyoruz. Kalıcı olmalıyız, diğer takımlar gibi asansör bir takım olmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Bu durum Gençlerbirliği yakışmaz zaten. Kurumsal bir yapıya kavuşmak için çaba sarf ediyoruz. Bu yapı ile başarılar gelecektir. Profesyonel bir anlayış içerisinde Gençlerbirliği’nin yönetmek istiyoruz. El birliği ile iyi işler yapacağımıza inanıyoruz ve başarılı olacağız“

Bülent Üstündağ: “Daha iyi olacağız”

“Gençlerbirliği, yeni sezonda başarılı olmak için planını yapacaktır. Yeni yönetimimize tecrübeli isimler dâhil oldu. Daha iyi olacağız.”

Mehmet Emin Gür: “Camianın yüzü gülecek”

“Yaptığımız bu genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçmiş senelerden ders alarak önümüze bakacağız. İyi transferler yapark ligde kalıcı olacağız. Camiamızın yüzünü güldüreceğiz“

Özgür Erdem İncesu: “İlhan Cavcav’ın eserine en iyi şekilde sahip çıkacağız”

Çankaya Belediyesi Meclisi’nde Başkanvekilliği görevini yürütüyorum. Gençlerbirliği’nde ikinci defa yönetimde yer aldım. İnşallah Gençlerbirliği’ni iyi yerlere getirmek için mücadele vereceğiz. Her kulübün başına gelecek sıkıntılı bir dönem yaşadık ancak bu dönemden tecrübe kazanıp geride bıraktık. Güçlü bir yönetim oluştu artık. Rahmetli İlhan Cavcav’ın eserine en iyi şekilde sahip çıkacağız.