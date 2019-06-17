Musa Samur: "Artık yeni hedefler koyma zamanı"

Ankara basınının emektar isimlerinden ve yıllardır bu camianın içinde yer alan Anadolu Ajansı muhabiri Musa Samur, Gençlebirliği’nin kongresinde Murat Cavcav’ın listesinde yer alarak yönetime girdi.

Tecrübeli gazeteci Musa Samur’un Murat Cavcav yönetiminde yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından Başkent ekibinin ‘Basın Sözcüsü’ görevine getirileceği tahmin ediliyor.

Gençlerbirliği yöneticisi Musa Samur, Genel Kurul toplantısının ardından Klasspor mikrofonlarına duygularını aktardı.

Gençlerbirliği’nde basın sözcülüğü görevinin çok ağır sorumluluklar içeren bir makam olduğunu belirten Musa Samur, “Anadolu Ajansının tarafsız dilini ve politikasını Gençlerbirliği’nde de temsil edeceğim” diye konuştu.

“İlhan Cavcav ve Murat Cavcav ile uzun yıllar çalıştım”

Gençlerbirliği taraftarı olup bu işlerin içinde olan çok az insanlardan biri olduğunu belirten Musa Samur, “Gazeteci olarak İlhan Cavcav ve Murat Cavcav ile çalıştım. Murat Cavcav’ın benimle ilgili yaptığı bu tercihi de bunlara dayandırdığını düşünüyorum. Yönetime girme düşüncesi öncesi, Murat Cavcav bana ulaşarak Anadolu Ajansı ile problem yaşayıp yaşamayacağımı sordu. Ben de, herhangi bir sorun olmayacağını söyledim. Bu konuşmanın ardından beni yönetime alacağını iletti ve bu sayede listesinde yer aldım” diye konuştu.

Hedef koymanın önemine vurgu

Gençlerbirliği’nde yönetici olmaktan dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Musa Samur, “Gençlerbirliği, yeniden Süper Lig’e çıktı. Çok sıkıntılar çektik. Zor bir süreci geride bıraktık. Artık ait olduğumuz ligdeyiz. Murat Başkan, Süper Lig’e çıkmayı çok dert etti ve başardı. Artık yeni hedefler koyma zamanı geldi. Yönetim kurulu toplantısında bana söz düştüğünde, hedefimiz noktasında önerilerde bulunacağım. Nasıl başlarsak öyle gider diye düşünüyorum. Ben çok heyecanlıyım. Zor bir görev bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Nostaljileri tekrar yaşayacağız”

Ankara derbisinin yıllar sonra Süper Lig’de yaşanacağını hatırlatan Musa Samur, “Yeni sezonda Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisine de şahitlik edeceğiz. Hem bir gazeteci hem de Gençlerbirliği yöneticisi olarak çok heyecanlı bir durum oluşacak. Yıllar sonra çok değerli nostaljiler yaşayacağız. Aynı zamanda çok duygusal anlar ve mutlu dakikalara hep birlikte şahitlik edeceğiz” dedi.