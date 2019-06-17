Arif Ölmez'den "Mali tablo" açıklaması!

Gençlerbirliği Başkan vekili görevini yürüten ve yapılan genel kurulda tekrar yönetime girmeyi başaran Arif Ölmez, kongrenin ardından Klasspor mikrofonlarına konuştu.

Genel Kurulun, Gençlerbirliği ve Türk sporuna fayda getirmesini arzu ettiğini belirten Arif Ölmez, “Ufak tefek sürtüşmeler olsa da iyi bir kongre yaptığımızı düşünüyorum. Bu kongre sayesinde doğru bilgileri kamuoyuna aktardık. Bizim için iyi oldu. Kafalarda soru işaretleri kalmadı” dedi.

“Mehmet Soylu’dan özrümüzü diledik”

Gençlerbirliği taraftarı ve kongre üyesi olan Mehmet Soylu’dan delegeler önünde özür dilediklerini aktaran Arif Ölmez, “Geçmişten kaynaklanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle Mehmet Soylu kardeşimize özür borcumuz vardı. Kongre öncesi bazı arkadaşlarımızla bu konuyu görüştüm. Bu sorunu, kongre üyelerimiz önünde çözüme kavuşturmamız gerektiğini düşünmüştük, o sebeple üyelerimiz önünde kendisinden özür diledik. Çok şükür bu olayı tatlıya bağladık“ şeklinde konuştu.

Salı günü yapılacak olan toplantının önemi

Kulüpler Birliği ile TFF arasında yapılacak toplantının mali tablo tabloları oluşturma konusunda çok önemli bir yer tuttuğunu aktaran Arif Ölmez, “Önümüzdeki dönem biraz zor geçebilir. Yayıncı kuruluş ile TFF arasında birtakım problemler var. Bu konuyla ilgili gelişmeler bütün kulüpleri ilgilendiriyor. Bu süreci takip ediyoruz. Bu konunun ne şekilde sonuçlanacağını görürsek ona göre bir mali bir tablo oluşturacağız. Salı günü yapılacak olan kulüpler birliği toplantısında bu belli olacak. Yaklaşık 12 tane oyuncumuzun sözleşmesi bitti. Bunları herhangi bir bedel ödemeden göndereceğiz. Etik kurallara saygılı olarak bazı oyuncularla da yollarımızı ayırabiliriz. Yayıncı kuruluştan çıkacak tablo, bu sebeple çok önemli oldu“ diye konuştu.

Gençlerbirliği’nin yeni hocasının henüz belli olmadığını söyleyen Arif Ölmez, “Gençlerbirliği’nde yeni teknik adam isminde netleşen hiçbir şey yok. 1-2 isimle görüştük ancak rakam konusunda anlaşamayınca anlaşma gerçekleşmedi. Yakın zamanda hocamızı ve teknik heyetimizi belirleyeceğiz“ dedi.