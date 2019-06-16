Murat Cavcav: "Önce hoca, sonra transferler gelecek"

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, bugün yapılan olağan genel kurulda başkanlığa tekrar seçildikten sonra Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

“Yeni bir yönetim kurulumuz ile birlikte yeni bir göreve talip olduk. Genel kurul üyemizin katkıları yeniden başkan seçildim. İnşallah kulübümüz ve camiamız için hayırlara vesile olur” diyerek sözlerine başlayan Murat Cavcav, son 1 senede kolay bir iş başarmadıklarını kaydetti.

Cavcav, “Zor bir süreç geçirdik. Düştüğümüz sezon tekrar Süper Lig’e çıkmak kolay değildi. Gençlerbirliği büyük bir camiadır. Düştüğümüz sene tekrar çıkacağımıza emindim. Bu başarıya ulaşmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim.” dedi.

“Her şeyi sıra sıra yapıyoruz”

Yapılacak adımlarda her şeyi sıra sıra gerçekleştireceklerinin altını çizen Murat Cavcav, “Gençlerbirliği’ni önce Süper Lig’e çıkardık, bugün de olağan kurulumuzu topladık. Her şeyi sıra sıra yapıyoruz. Şimdi ise sırada, yeni teknik adamımızla anlaşmak var. Kulüp olarak görüştüğümüz bazı isimler var. Yönetim olarak değerlendirip Gençlerbirliği’ne en faydalı teknik adamı bünyemize katacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Hocamız belli olduktan sonra yeni transferlerimizi de belirleyeceğiz.” diye konuştu.

Yeni teknik direktör belirledikten sonra yeni transferlerin belirleneceğini söyleyen Murat Cavcav, “Yeni hocamız ile oturup takıma takviye edeceğimiz isimleri belirleyeceğiz. Hata yapmak istemiyoruz. Yeni transferlerimizi Temmuz ayının başında yapılacak kampımıza yetiştirmek istiyoruz. Ankara’ya deplasmana gelecek takımların, korkulu rüyası olmak istiyoruz. Bu bilinçle transferleri yapıp kadromuzu oluşturacağız“ ifadelerini kullandı.