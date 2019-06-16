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Murat Cavcav: "Önce hoca, sonra transferler gelecek"
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MURAT CAVCAV: "ÖNCE HOCA, SONRA TRANSFERLER GELECEK"

Murat Cavcav: "Önce hoca, sonra transferler gelecek"

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, bugün yapılan olağan genel kurulda başkanlığa tekrar seçildikten sonra Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, bugün yapılan olağan genel kurulda başkanlığa tekrar seçildikten sonra Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

“Yeni bir yönetim kurulumuz ile birlikte yeni bir göreve talip olduk. Genel kurul üyemizin katkıları yeniden başkan seçildim. İnşallah kulübümüz ve camiamız için hayırlara vesile olur” diyerek sözlerine başlayan Murat Cavcav, son 1 senede kolay bir iş başarmadıklarını kaydetti.

Cavcav, “Zor bir süreç geçirdik. Düştüğümüz sezon tekrar Süper Lig’e çıkmak kolay değildi. Gençlerbirliği büyük bir camiadır. Düştüğümüz sene tekrar çıkacağımıza emindim. Bu başarıya ulaşmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim.” dedi.

“Her şeyi sıra sıra yapıyoruz”

Yapılacak adımlarda her şeyi sıra sıra gerçekleştireceklerinin altını çizen Murat Cavcav, “Gençlerbirliği’ni önce Süper Lig’e çıkardık, bugün de olağan kurulumuzu topladık. Her şeyi sıra sıra yapıyoruz. Şimdi ise sırada, yeni teknik adamımızla anlaşmak var. Kulüp olarak görüştüğümüz bazı isimler var. Yönetim olarak değerlendirip Gençlerbirliği’ne en faydalı teknik adamı bünyemize katacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Hocamız belli olduktan sonra yeni transferlerimizi de belirleyeceğiz.” diye konuştu.

Yeni teknik direktör belirledikten sonra yeni transferlerin belirleneceğini söyleyen Murat Cavcav, “Yeni hocamız ile oturup takıma takviye edeceğimiz isimleri belirleyeceğiz. Hata yapmak istemiyoruz. Yeni transferlerimizi Temmuz ayının başında yapılacak kampımıza yetiştirmek istiyoruz. Ankara’ya deplasmana gelecek takımların, korkulu rüyası olmak istiyoruz. Bu bilinçle transferleri yapıp kadromuzu oluşturacağız“ ifadelerini kullandı.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER 
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7
Sabri
16 Haziran 201923:28
Yönetim aynı para veren yok hayırlısı olur inşaAllah
6
Faruk
16 Haziran 201923:24
Hacettepe ne olacak murat başkan seneye düşecekmiyiz takıma sahip çık başkan durum içler acısı hacettepe bitecekmi başkan babanızın ilk takımıdır bunu unutma
5
Serdar06
16 Haziran 201922:53
Sayın cavcav nasıl başkansınz.Ank.gücü teknik direktörüne kadar alacak Türkiyede tekknik direktör mi bulamadınz. Takımınz geçmişte de etik olmayan bir şekilde ersun yanalı ayartarak Ank.gücü teknik direktörü iken Gençlerbirliğine almıştı.Yazık çok yazık.Umarım Mustafa hoca takımınızda başarılı olmaz.Kardeşliğe yakışmayan davranışlarda bulunmayınız.
4
Serdar06
16 Haziran 201922:17
Sayın cavcav nasıl başkansınz.Ank.gücü teknik direktörüne kadar alacak Türkiyede tekknik direktör mi bulamadınz. Takımınz geçmişte de etik olmayan bir şekilde ersun yanalı ayartarak Ank.gücü teknik direktörü iken Gençlerbirliğine almıştı.Yazık çok yazık.Umarım Mustafa hoca takımınızda başarılı olmaz.Kardeşliğe yakışmayan davranışlarda bulunmayınız.
3
İhtiyar keçi
16 Haziran 201918:44
Bekleyip göreceğiz.inşallah daha önce yaptığınız gibi çer çöp transfer yapıp mali açıdan ve sportif açıdan zor bir dönem daha yaşamayız.
2
Mustafa Tanrıverdi
16 Haziran 201918:43
Kulübün mali yapısından niye bahseden yok.
1
Yönetim Zayıf
16 Haziran 201917:55
Yönetim çok zayıf, halbuki Ankara’da çok değerli iş adamları var. Yönetimdekilerin çoğu İstanbul takım sevvdalısı
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