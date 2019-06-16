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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
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FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI!

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul toplantısında, Fenerbahçe Kulübü'nün borcu açıklandı.

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Olağan Mali Genel Kurul toplantısında Fenerbahçe'nin 31 Aralık 2018 itibariyla kulübün toplam borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira (583 milyon Euro) olduğu açıklandı. 

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