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Nadal'ın unutulmaz zaferi
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NADAL'IN UNUTULMAZ ZAFERİ

Nadal'ın unutulmaz zaferi

Fransa Açık’ta şampiyon Rafael Nadal. İspanyol tenisçi finalde Dominic Thiem’i 3-1 yenerek "bir Grand Slam'i en çok kazanan tenisçi" oldu.

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Rafael Nadal, Fransa Açık finalinde Dominic Thiem’i 3-1 yenerek "bir Grand Slam'i en çok kazanan tenisçi" ünvanını ele geçirdi.

Toprak kort denince akıllara ilk gelen isim olan İspanyol tenisçi, Paris'te üst üste üçüncü, toplamda 12. şampiyonluğuna ulaştı.

İlk zaferini henüz 19 yaşındayken 2005 yılında elde eden Nadal, üst üste 4 sene Roland Garros'a damga vurdu.

2009'daki 1 yıllık aranın ardından 2010'da tacını geri alan İspanyol tenisçi, üst üste 5 yıl daha kupayı kimseye bırakmadı. 2015'te çeyrek finalde Novak Djokovic'e kaybeden Nadal, 2016'da sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. 2017'de tekrar kürsüye çıkan efsane raket, üst üste üç kez daha şampiyon oldu ve bir Grand Slam Turnuvası'nı 12 kez kazanan ilk tenisçi oldu.

Avrupa'nın önde gelen gazeteleri Nadal'ın bu başarısını tam sayfa okuyucularına aktardı.

Fransız L'eqiupe Gazetesi "Herkül gibi" başlığını attı.

İspanyol AS Gazetesi "Nadal efsanesini Paris'te genişletti: 2005'te bunu asla hayal edemezdi." denildi.

Marca ise "Roland Garros'un sonsuz efsanesi" manşetiyle Nadal'ı yüceltti.

Mundo Deportivo da "Sonsuz" başlığını kullandı.

Kariyerinde 12 Roland Garros'un yanı sıra 3 Amerika Açık, 2 Wimbledon ve 1 Avustralya Açık zaferi bulunan Rafael Nadal, toplamda 82. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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