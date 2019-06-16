Abdülkadir'den Golden Boy 2019 adaylığı

İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttosport'un 2003'ten bu yana her yıl Avrupa'da forma giyen 21 yaşın altındaki en iyi futbolcuya verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün bu seneki adayları açıklandı.

Listede Türkiye'den sadece Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür yer aldı.