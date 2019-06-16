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Abdülkadir'den Golden Boy 2019 adaylığı
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ABDÜLKADİR'DEN GOLDEN BOY 2019 ADAYLIĞI

Abdülkadir'den Golden Boy 2019 adaylığı

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 2019 Golden Boy (Altın Çocuk) ödülüne aday gösterildi.

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İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttosport'un 2003'ten bu yana her yıl Avrupa'da forma giyen 21 yaşın altındaki en iyi futbolcuya verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün bu seneki adayları açıklandı.

Listede Türkiye'den sadece Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Ajax'ın stoperi Matthijs de Ligt'in kazandığı ödül, 15 Ekim'de sahibini bulacak.

Ödülü kazanan futbolcu; Tuttosport'un yanı sıra Bild, Blick, A Bola, L'Equipe, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, Marca, Aftonbladet, Sport Express, De Telegraaf, SportDay ve The Times gibi Avrupa'nın önemli gazetelerinden seçilen jürilerin oylarıyla belirlenecek.

Ödüle aday olarak gösterilen bazı isimler şu şekilde; Brahim Diaz (Real Madrid), Matthijs de Ligt(Milan), Gianluigi Donnarumma (Milan), Philip Foden (Manchester City), Olie Guendouzi (Arsenal), Kai Havetz (Bayer Leverkusen), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Alexander Isak (Real Sociedad), Joao Felix (Benfica), Justin Kluivert (Roma), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Nicolo Zaniolo (Roma), Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt)

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