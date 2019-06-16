Gençlerbirliği'nde yeniden Murat Cavcav dönemi

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Mert

16 Haziran 201921:36

Murat Cavcav, klübe bin kişiyi üye yaptın ama genel kurul'a bile gelmediler. Bu sözde delegeler maça da gelmiyor. Bu takım aile şirketiniz değil. Zavallı bir camia ve sahipsiz bir takım olduk o yüzden takımı batırmana rağmen tekrar seçilebildin ama bu anlayışın başarızlığa mahkum. Geçen sene yapman gereken genel kurul u gizli saklı bir yıl sonra yaptın. Ne heyecan var ne bir beklenti. Para aklamak için kulübe yönetici olanları da iyi biliriz