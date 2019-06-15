Ankaragücü'nden garip bir teşekkür mesajı!

Ankaragücü yönetimi, Süper Kupa finalini Eryaman Stadı'na veren TFF'ye garip bir şekilde teşekkür etti.

Başkent ekibinden yapılan teşekkür açıklamasına sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük tepkiler verdiler. Ankaragücü Kulübü resmi İnstagram hesabından yapılan açıklamaya ise yorumlara kapattı. Bilindiği gibi Eryaman Stadı yapımcı firmaya olan borç nedeniyle henüz resmi olarak teslim edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019 TFF Süper Kupa karşılaşmasının 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20:45’te Eryaman Stadyumu’nda oynanacağını belirledi.

Uzun yıllar sonra Ankara’da önemli bir final mücadelesinin oynanmasını sağlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına yeni seçilen Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor ve bu bağlamda Ankaralı ve ülkemizin dört bir yanındaki futbol severleri Eryaman Stadyumu’na bekliyoruz.

Göreve başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen Ankara ve Ankaralı futbol severleri mutlu eden bir karar alarak Süper Kupa final karşılaşmasının Eryaman Stadyumu’nda oynanmasını sağlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bir kez daha teşekkür ediyor ve Türkiye A Milli Takım karşılamalarının da bundan sonraki süreçte Ankara’ya verileceğine inanıyoruz.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ