Malili kaleci Samassa Sivasspor'da

Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonunu 11. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, kadrosunu 29 yaşındaki Malili kaleci Mamadou Samassa ile güçlendirdi.
Demir Grup Sivasspor, kariyerinde daha önce Guingamp forması giyen deneyimli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bu sezon takımıyla 37 maça çıkan Samassa, 2013-14 sezonunda Guingamp ile Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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