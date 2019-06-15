Fenerbahçe, Murat Sağlam ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferine kavuştu.
Sarı-lacivertli ekip, Wolfsburg II takımında forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı.
Wolfsburg ile sözleşmesi sona eren Murat Sağlam için Fenerbahçe herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Murat Sağlam, 2014'ten bu yana Wolfsburg forması giyiyordu. Orta saha ağırlıklı oynayan Murat Sağlam, kanatlarda da görev yapabiliyor.
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