Fenerbahçe transferler için gün sayıyor: Fejsa, Emre, Kolarov, Kruse

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi biten ve Star’da düzenlenen WinWin gecesine telefonla bağlanan Emre Belözoğlu ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli ekip, orta saha ve forvet transferlerinde de sona yaklaştı.
Benfica’nın Sırp orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa için geri sayıma geçilirken Portekiz kulübüyle yaklaşık 3 haftadır görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli ekip anlaşma aşamasına geldi.
Forvet hattı için Max Kruse ile temasa geçen Fenerbahçe, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Alman golcü için de sona yaklaştı.
Sarı-lacivertliler’in Roma’nın tecrübeli sol beki aleksandar Kolarov’a da ilgisi sürüyor.
Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa ve Max Kruse transferlerinin ise yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
Öte yandan Wolfsburg’un rezerv takımında forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
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