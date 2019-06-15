Fenerbahçe transferler için gün sayıyor: Fejsa, Emre, Kolarov, Kruse

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi biten ve Star’da düzenlenen WinWin gecesine telefonla bağlanan Emre Belözoğlu ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli ekip, orta saha ve forvet transferlerinde de sona yaklaştı.

Benfica’nın Sırp orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa için geri sayıma geçilirken Portekiz kulübüyle yaklaşık 3 haftadır görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli ekip anlaşma aşamasına geldi.