Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!

Trabzonspor Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda; takımın genç yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü satmanın ülke futboluna, ekonomisine ihanet olduğunu söyledi.
Açıklamalarına UEFA sürecine değinerek devam eden Ağaoğlu; "UEFA'nın disiplin kuruluna yazdığı yazıda '5 milyon euro zararla gelmelerine rağmen Avrupa kupalarında oynamaları uygundur' şeklinde karar var. Trabzonspor'un bütçesini aşıp transfer yapması, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi anlamına gelir. Diğer bir deyişle, Trabzonspor'a ihanet demektir. Bu durum, kişisel bir tasarruf değildir." dedi.
Genç oyuncularının kulübün ekonomisini kurtaran kahramanlar olduğunu söyleyen Ağaoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı;
"Genç oyuncularımız, kulübün ekonomisini kurtaran kahramanlar oldu. Ülke insanının futbola bakışını değiştirdiler. 800-900 milyon liralık borç, ödenemez bir borç değildir. Kamil Ahmet Çörekçi hariç 19'u altyapımızdan ve Trabzon'un amatör takımlarından olmak üzere 20 tane yerli futbolcumuz var. 'Şampiyonluğu çoluk çocukla mı kazanacaksınız?' diyorlar. Evet, biz şampiyonluğu çoluk çocukla kazanacağız. Yusuf ve Abdülkadir, ülkenin en değerli oyuncularıdır. Onları satmak ülke futboluna, ekonomisine ihanettir."
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