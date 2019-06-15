Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!

Trabzonspor Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda; takımın genç yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü satmanın ülke futboluna, ekonomisine ihanet olduğunu söyledi.

Açıklamalarına UEFA sürecine değinerek devam eden Ağaoğlu; "UEFA'nın disiplin kuruluna yazdığı yazıda '5 milyon euro zararla gelmelerine rağmen Avrupa kupalarında oynamaları uygundur' şeklinde karar var. Trabzonspor'un bütçesini aşıp transfer yapması, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi anlamına gelir. Diğer bir deyişle, Trabzonspor'a ihanet demektir. Bu durum, kişisel bir tasarruf değildir." dedi.