Al Shabab'tan Mbaye Diagne açıklaması

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer olduğu Galatasaray'da 6 ay geçiren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Mbaye Diagne ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
28 yaşındaki Senegalli futbolcunun adı sık sık Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anılırken kulübün medya direktörü tarafından atılan bir Tweet kafaları karıştırdı.
Kişisel Twitter hesabından Mbaye Diagne hakkında bir gönderi yayınlayan Ahmad Al Masoud, ''Basında çıkan bunun gibi haberler, oyuncuları Suudi Arabistan'ın üst düzey kulüpleriyle ilişkilendirerek pazarlamaktan başka bir şey değil'' ifadelerini kullandı.
Mbaye Diagne geçtiğimiz günlerde Al Shabab'tan bazı futbolcuları Instagram hesabından takibe almış ve bu durum transfer söylentilerini güçlendirmişti.
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