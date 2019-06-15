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Bursaspor'un seçimli olağanüstü kongresi ertelendi
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BURSASPOR'UN SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ ERTELENDİ

Bursaspor'un seçimli olağanüstü kongresi ertelendi

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da seçimli olağanüstü kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi.

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Kongre için Büyükşehir Belediye Stadı'na gelen başkan adayı Mesut Mestan ve üyeler, imzalarını atarak bir süre bekledi. Toplam 512 üyenin katılım gösterdiği genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı. 

Toplam 4 bin 491 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kongrenin yapılabilmesi için 2 bin 247 kişinin genel kurulda hazır bulunması gerekirken, bu sayıya ulaşılamadı. Ertelenen olağanüstü genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sevinç: "Bursaspor'umuzun içine düştüğü durum belli"

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Sevinç, "Bursaspor'umuzun içine düştüğü durum belli. Bugün sahip çıkmayacağız da ne zaman sahip çıkacağız arkadaşlar? İnşallah ayın 23'ünde bu genel kurulu hayırlısıyla gerçekleştirmiş oluruz. Allah, aday olan arkadaşlarımızın, tüm Bursaspor camiasının, tüm vefakarların yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Mesut Mestan'ın oluşturduğu tek listeyle gidilecek seçim, 23 Haziran Pazar günü aynı yer ve saatte bu kez çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

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