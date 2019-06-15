﻿
Galatasaray, Vedat Muriç ile yıllık ücrette anlaştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY, VEDAT MURİÇ İLE YILLIK ÜCRETTE ANLAŞTI

Galatasaray, Vedat Muriç ile yıllık ücrette anlaştı

Vedat Muriç, Galatasaray'ın kendisi için önerdiği yıllık 1.7 milyon euro'yu kabul etti.

532 Okunma

Sezonu çifte zaferle tamamlayan ve transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da Vedat Muriç konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Toulouse'un da ilgilendiği Kosovalı golcünün transferinde bir adım önde olan Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyla yıllık ücret konusunda el sıkıştı. Fenerbahçe'den yıllık 1.7 milyon euro'luk teklif alan Muriç, Galatasaray'dan da bu ücreti istedi ve taraflar anlaşmaya vardı.

Toulouse transferden çekildi

Futbolcuyla anlaşmaya varan Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile pazarlıkları da devam ediyor. 3 milyon euro'luk transfer teklifi yapan Fransız ekibi Toulouse transfer yarışından çekilirken görüşmelere 2.5 milyon euro'luk teklifle başlayan Galatasaray ise teklifini değiştirdi ve Karadeniz ekibine 3 milyon euro bonservis, sonraki satıştan %15 pay ve Ozornwafor'u bir yıllığına kiralama teklifinde bulundu.

Çaykur Rizespor'un Kosovalı futbolcu için 10 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya kadar indiği konuşulurken Galatasaray'ın 4 milyon euro'nun üzerinde bir teklif yapması durumunda Karadeniz ekibinin kabul edeceği konuşuluyor.
Al Shabab'tan Mbaye Diagne açıklaması
Çaykur Rizespor'dan "Anne-Baba Haydi Futbola" projesi
Franck Ribery: ''İki yıl daha üst düzey bir kulüpte oynamak istiyorum''
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 43 başlıklı eylem planı
A Milli Takım, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi
Galatasaray'dan sosyal medya rekoru
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿