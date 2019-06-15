Franck Ribery: ''İki yıl daha üst düzey bir kulüpte oynamak istiyorum''

12 yıllık Bayern Münih kariyerinin sonuna gelen ve Alman devinden ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresi merakla beklenirken yıldız futbolcudan geleceğe dair yeni bir açıklama geldi.
L'Equipe aracılığıyla kariyerine dair mesajlar veren Ribery, iki yıl daha üst düzey bir kulüpte oynamak istediğini belirterek, ''Başarıya halen açım ve bir şeyler başarabileceğimi biliyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi hissettiğim sürece oynamaya devam edeceğim. İki sezon daha büyük bir kulüpte oynamayı hayal ediyorum. Paraya her yerde sahip olabilirim ama ben mücadele istiyorum'' dedi.
36 yaşındaki Fransız futbolcunun adı Galatasaray'la da anılıyor. Premier Lig'e yükselen Sheffield United'ın da markajında olan Ribery'nin İngiliz ekibini reddettiği Alman basınında yer aldı. Ribery 2004-05 sezonunda kısa bir süre Galatasaray forması giydi.
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