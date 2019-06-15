Franck Ribery: ''İki yıl daha üst düzey bir kulüpte oynamak istiyorum''

12 yıllık Bayern Münih kariyerinin sonuna gelen ve Alman devinden ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresi merakla beklenirken yıldız futbolcudan geleceğe dair yeni bir açıklama geldi.

L'Equipe aracılığıyla kariyerine dair mesajlar veren Ribery, iki yıl daha üst düzey bir kulüpte oynamak istediğini belirterek, ''Başarıya halen açım ve bir şeyler başarabileceğimi biliyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi hissettiğim sürece oynamaya devam edeceğim. İki sezon daha büyük bir kulüpte oynamayı hayal ediyorum. Paraya her yerde sahip olabilirim ama ben mücadele istiyorum'' dedi.