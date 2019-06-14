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Yiğiner'den Klasspor'a özel açıklamalar
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YİĞİNER'DEN KLASSPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Yiğiner'den Klasspor'a özel açıklamalar

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair Klasspor’a çok özel açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair Klasspor’a açıklamalarda bulundu.

“Her takımda sıkıntı var”

Yeni sezonun çalışmalarına başladıklarını kaydeden Yiğiner, “Süper Lig’de mücadele eden her kulübün sıkıntısı var. Bizim de birtakım problemlerimiz var. Bunları aşmak için uğraşıyoruz. Bu konuyla ilgili yönetim kurulumuzu topladık. İstişare ederek neler yapabileğimizi görüşüyoruz. Her takımın yaşadığı sıkıntıları biz de yaşıyoruz, fazla büyütmeye gerek yok.” dedi.

“Camianın isteğini anlıyoruz ancak…”

Taraftarların transfer yapılması konusunda baskı yaptığını hatırlatan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni dönemde Süper Lig’de mücadele edecek birçok takımın kadrosuna henüz takviye yapmadığını belirtti. Yiğiner, “Ankaragücü camiasının yeni dönem için iyi bir kadro kurulması isteğini anlıyorum ama transfer dönemi resmi olarak açılmadı. Daha önceki seneler gibi transferleri son dakikaya bırakmak istemiyoruz ancak maddi açıdan çözülmesi gereken sorunlar var. Transfer edeceğimiz isimler üzerinde da çalışıyoruz. Bu konuda sıkıntılarımız olabilir ama aşmaya çalışıyoruz. Bu konuda hiçbir şey yapmıyoruz sanılmasın” diye konuştu.

Başkan Yavaş’tan destek bekleniyor

Maddi açıdan desteğe ihtiyaçlarını olduğunun altını çizen Yiğiner, “Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yardım bekliyoruz. Başkan Mansur Yavaş’ın daha önce sözleri vardı. Bu ay toplanan belediye meclisini izliyoruz ancak henüz bir yardım kararı çıkmadı. Yakın zamanda yapılacak belediye meclisinden yardım kararlarının çıkmasını bekliyoruz. Çünkü bu yolla kulübümüze yardım sağlanacağı söylenmişti” ifadesini kullandı.

Borçların yapılandırılması konusu

Ziraat Bankası ile TFF’nin ortak düşüncesi ile ortaya çıkan borçların yapılandırması projesinin hayata geçmesi için beklediklerini belirten Yiğiner, “TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bu konuyu görüştük. Yakın zamanda bu projenin hayata geçmesi için çalıştıklarını belirtti. Bu konu, özellikle bizim için değil, bütün kulüpler için çok değerli olacak. Borçlarımız yapılandırıldığı takdirde önümüz açılacaktır” dedi.

“Yönetime girmek isteyen iş adamları var…”

Birkaç gün içinde tekrar yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını söyleyen Başkan Yiğiner, gelir getirecek projeler üzerinde duracaklarını söyledi. Yiğiner, “Şu an için gündemimizde olağanüstü kongre yok ancak güçlü iş adamları bulursak yönetime almak için güven tazelemek maksadıyla erken bir genel kurul toplantısı yapabiliriz. Yönetime girmek isteyen birkaç tane iş adamı var. Bu isimleri değerlendiriyoruz. Maddi açıdan rahatlayacağımıza inanırsak kongre kararı alırız. Başka bir amaçla kongreyi toplamayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

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7
Aytuğ
15 Haziran 201901:37
Hocam biz bu takımı kaldırımda destekleriz söz konusu şehir Ankara buranın içinde onursuz yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim sizinde neler yapacağınızı göreceğiz bi önce alacaklar ödendi dediniz ödemesi gerçekleşmeyen oyuncular bıraktı size olan güven aktı gitti...
6
Mehmet
15 Haziran 201900:05
Diger takimlar transfer calismalarina basladi biz yine transfer sezonunun bitecegi gun transferleri yapacagiz heralde
5
Ertuğrul Uygun
15 Haziran 201900:02
Mesajımız belli bizim, Vefasızlık yapmanın gereği yok, Başkan bıraksa kimi getireceksiniz, Murattan bir yol olmaz kime hizmet ettiğini artık cümle alem biliyor, varsa bir aday hep birlikte destekleyelim Ankaragücüm her şeyin en iyisine layıktır...
4
ankaragüçlü
14 Haziran 201923:27
1- neymiş her süper lig takımının sıkıntıları varmış, bizim sıkıntılarımız onlarınkinden daha büyük kıyaslama yapıp durma 2-destek bekliyomuş ordan burdan destek alarak bende başkanlık yaparım. 3- yeter artık bu vizyonsuzluk yüzünden bıktık git artık be abi gittttt...
3
Erol
14 Haziran 201923:08
İşin mansura kaldıysa vay halimşze vay.başkan en iyisi bendede para yok yeter bu kadar yediğim de.bırak git.sana ne başka klüplerden.lütfen viyonun süper lige yetersiz.daha ne deyelim.İSTİFA ET
2
Erol
14 Haziran 201923:05
İşin mansura kaldıysa vay halimşze vay.başkan en iyisi bendede para yok yeter bu kadar yediğim de.bırak git.sana ne başka klüplerden.lütfen viyonun süper lige yetersiz.daha ne deyelim.İSTİFA ET
1
Eskikurt
14 Haziran 201921:53
Iyi söylüyorsun başkan da Mansur Yavaştan pek umut yok gibi oraya fazla güvenme inşallah paralı işadamlarını yönetime alırsanız Ziraat Bankasının borç yapılandırma işini vian önce naslatirsa umut var gibi görünüyor yoksa işler karanlık.
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