Yiğiner'den Klasspor'a özel açıklamalar

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair Klasspor’a açıklamalarda bulundu.

“Her takımda sıkıntı var”

Yeni sezonun çalışmalarına başladıklarını kaydeden Yiğiner, “Süper Lig’de mücadele eden her kulübün sıkıntısı var. Bizim de birtakım problemlerimiz var. Bunları aşmak için uğraşıyoruz. Bu konuyla ilgili yönetim kurulumuzu topladık. İstişare ederek neler yapabileğimizi görüşüyoruz. Her takımın yaşadığı sıkıntıları biz de yaşıyoruz, fazla büyütmeye gerek yok.” dedi.

“Camianın isteğini anlıyoruz ancak…”

Taraftarların transfer yapılması konusunda baskı yaptığını hatırlatan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni dönemde Süper Lig’de mücadele edecek birçok takımın kadrosuna henüz takviye yapmadığını belirtti. Yiğiner, “Ankaragücü camiasının yeni dönem için iyi bir kadro kurulması isteğini anlıyorum ama transfer dönemi resmi olarak açılmadı. Daha önceki seneler gibi transferleri son dakikaya bırakmak istemiyoruz ancak maddi açıdan çözülmesi gereken sorunlar var. Transfer edeceğimiz isimler üzerinde da çalışıyoruz. Bu konuda sıkıntılarımız olabilir ama aşmaya çalışıyoruz. Bu konuda hiçbir şey yapmıyoruz sanılmasın” diye konuştu.

Başkan Yavaş’tan destek bekleniyor

Maddi açıdan desteğe ihtiyaçlarını olduğunun altını çizen Yiğiner, “Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yardım bekliyoruz. Başkan Mansur Yavaş’ın daha önce sözleri vardı. Bu ay toplanan belediye meclisini izliyoruz ancak henüz bir yardım kararı çıkmadı. Yakın zamanda yapılacak belediye meclisinden yardım kararlarının çıkmasını bekliyoruz. Çünkü bu yolla kulübümüze yardım sağlanacağı söylenmişti” ifadesini kullandı.

Borçların yapılandırılması konusu

Ziraat Bankası ile TFF’nin ortak düşüncesi ile ortaya çıkan borçların yapılandırması projesinin hayata geçmesi için beklediklerini belirten Yiğiner, “TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bu konuyu görüştük. Yakın zamanda bu projenin hayata geçmesi için çalıştıklarını belirtti. Bu konu, özellikle bizim için değil, bütün kulüpler için çok değerli olacak. Borçlarımız yapılandırıldığı takdirde önümüz açılacaktır” dedi.

“Yönetime girmek isteyen iş adamları var…”

Birkaç gün içinde tekrar yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını söyleyen Başkan Yiğiner, gelir getirecek projeler üzerinde duracaklarını söyledi. Yiğiner, “Şu an için gündemimizde olağanüstü kongre yok ancak güçlü iş adamları bulursak yönetime almak için güven tazelemek maksadıyla erken bir genel kurul toplantısı yapabiliriz. Yönetime girmek isteyen birkaç tane iş adamı var. Bu isimleri değerlendiriyoruz. Maddi açıdan rahatlayacağımıza inanırsak kongre kararı alırız. Başka bir amaçla kongreyi toplamayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.