Süper Lig'e son bilet OGM Ormanspor'un

OGM Ormanspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi 5. maçında Sigortam.Net İTÜ Basket'i 65-49 yenerek, seride durumu 3-2 yaptı ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. İki takım da savunmada çok dikkatli bir görüntü verirken, ilk 2 dakika 3-2 konuk ekip üstünlüğünde geçildi. İstanbul temsilcisi ilk periyotta rakibine oranla daha iyi bir performans gösterdi. Çeyreğin son 1 dakikasına 14-14 eşitlikle girilirken, konuk takım bu bölümü 17-14 önde tamamladı.
Sigortam.Net İTÜ Basket ikinci periyotta iyi oyununu sürdürürken aradaki farkı da 6 sayıya (22-16) kadar çıkardı. Oyunda dengeyi kuran OGM Ormanspor aradaki farkı kapatarak 23-22 öne geçmeyi başardı. Rakibinin üst üste yaptığı hatalarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip devreyi 36-33 önde bitirdi.
Üçüncü periyoda da iki takım iyi savunma yaparak başladı. Ev sahibi ekip, bitime 6 dakika kala Sercan Topcu'nun 3 sayılık basketiyle skoru 43-35'e taşıdı. Çeyreğin bitimine 2 dakika kala 50-40 üstünlüğü yakalayan OGM Ormanspor son periyoda 50-44'lük skorla önde girdi.
Son periyodun başında iki takım da hücumlardan sayılar bulurken, aradaki fark (53-46) değişmedi. OGM Ormanspor, bitime 3,5 dakika kala Hasan Karabulut'un pota altından bulduğu sayıyla farkı 10 sayıya (58-48) çıkardı.
Maçın bitimine 2 dakika kala 63-49 üstünlüğünü devam ettiren başkent ekibi müsabakayı da 65-49 kazandı ve adını Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yazdırdı.
Salon: M.Sait Zarifoğlu
Hakemler: Özlem Yalman, Murat Ciner, Orhan Çağrı Hekimoğlu
OGM Ormanspor: Caner Ercan 10, Hasan Karabulut 2, Rizvic 22, Sercan Topcu 13, Şahin Ekmen 14, Graves 2, İsmail Çevik 2,
Sigortam.Net İTÜ Basket: Mehmet Fırat Alemdaroğlu 5, Adem Ören 7, Ömercan Engin 5, Yunus Akçay3, Cenk Akyol 8, Frink 6, Frazier 12, Furkan Ayça 3
1. periyot: 14-17
Devre: 36-33
3. periyot: 50-44
Beş faulle çıkan: 35.06 Adem Ören (Sigortam.Net İTÜ Basket)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.