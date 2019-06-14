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Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yeniden anlaştı
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ESKİŞEHİRSPOR, FUAT ÇAPA İLE YENİDEN ANLAŞTI

Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yeniden anlaştı

Eskişehirspor, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fuat Çapa ile yeni sözleşme imzaladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yeniden anlaşma sağladı.

Eskişehirspor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takımı çalıştıran ve mukavelesi 31 Mayıs'ta sona eren 50 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Osman Taş ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Eskişehirspor, mali sıkıntılar sebebiyle ilk 19 haftasını tamamen altyapısından oyuncularla götürdüğü 2018-19 sezonunu 35 puanla 14.sırada noktaladı. 

Fuat Çapa, 2018-2019 sezonunda Eskişehirspor'un başında çıktığı 34 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 17 mağlubiyet elde etti.

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