Ankaragücü'nde sessiz ve hareketsiz bekleyiş

Süper Ligde 2019-2020 sezonunu 40 puanla 13. sırada tamamlayan Ankaragücü’nde, yeni sezon öncesi yaşanan hareketsizlik, sarı-lacivertli taraftarların tepkisine yol açtı.

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar teknik direktör konusunda somut bir adım atmazken, iç transferde; kaleci Korcan Çelikay ile Sedat Ağçay’ın sözleşmesini yeniledi.

İlhan Parlak ile de yeniden anlaşma yapılması için görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte, kongre toplanması yönünde bir çalışma yapıldığı ileri sürülürken, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan oyuncularla birlikte, takımda kalan futbolcuların alacakları ve transfer yasağı tehlikesine karşı, kulübün önemli bir maddi kaynağa ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Yönetimin, bazı oyuncuların satışından gelebilecek bonservis bedelini, bu yönde kullanmayı planladığı iddia ediliyor. Önceki gün yapılan toplantıda sadece durum değerlendirmesinin yapıldığı bilgisinin paylaşılması dikkati çekti.

ORGİLL VE BOYD YAKIN TAKİPTE

Ankaragücü’ne sezonun ikinci yarısında Teknik Direktör Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda transfer edilen ve takımın çıkışında önemli paya sahip isimlerden Dever Orgill ve Tyler Boyd, Süper Ligdeki diğer takımların yakın takibinde. Orgill’in sözleşmesi sürerken, Boyd, kiralık olarak oynadığı için Portekiz Ligi ekiplerinden Victoria Guimaraes’e dönmüş durumda.

Orgill’i, Süper Ligin yeni takımı Denizlispor ile son maçta Süper Lige tutunan Göztepe, kadrosuna katmayı planlıyor. Boyd ise ligin şampiyonluk adaylarından Medipol Beşekşehir’in radarında.

Başkent ekibinin Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sezon sonunda Başkan Mehmet Yiğiner ile yaptığı görüşmede; kiralık olarak forma giyen Boyd, Kitsiou ve Sacko’nun yeniden takıma kazandırılması gerektiğini belirtmiş, kurduğu omurgaya yapılacak yeni takviyelerle, yeni sezonda daha da güçlenmiş Ankaragücü olacağını iletmişti.

Ankaragücü yönetiminin serbest kalmasının önüne geçmek için maaşını yatırdığı ve ikinci yarıdaki performansı ile taraftarın en beğendiği isimlerin başında gelen Pazdan’ın bu gelişmelerin ardından sözleşmesi sürmesine rağmen, Denizlispor ile görüşme yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Taraftar bu gelişmeye tepki gösterirken, oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, Denizlispor’dan kendilerine teklif edilen rakamın düşük olduğunu ve bu yönde bir gelişmenin olmadığını vurguladı.

Pazdan’ı, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Malatyaspor, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor ve transfer tahtasını açması halinde Kayserispor’un da istediği iddia edildi.

KALANLAR VE BİTENLER

Ankaragücü’nde, Cerci, Alihan, Aydın, Scarione, Sacko, İlhan, Mehmet, Kitsiou, Boyd, Moke, Sadaev ve Yalçın sözleşmesi sona eren oyuncular. Altay, Kulusiç, Cebrail, Orgill, Canteros, Pazdan ve Huartaux’un ise kontratı sürüyor.

Hopf, Faty, Djedje, Pinto ve Moulin gibi isimler ise sözleşmelerini tek taraflı sonlandırıp, Ankara’dan ayrılan isimler oldu.